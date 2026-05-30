Πρώτη φορά παράταση στον τελικό του Champions League μετά από μία δεκαετία!

Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ οδηγήθηκε στην παράταση με το σκορ στο 1-1, σε μια εξέλιξη που καταγράφεται για πρώτη φορά από το 2016.

Τότε, στον τελικό του Μιλάνου ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι δύο ομάδες είχαν επίσης μείνει στο 1-1 στην κανονική διάρκεια, με τους Σέρχιο Ράμος και Γιανίκ Καράσκο να βρίσκουν δίχτυα.

Στην παράταση καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει, με το ματς να οδηγείται τελικά στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το τρόπαιο, με μοιραίο για την Ατλέτικο τον Χουανφράν, ο οποίος αστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι, χαρίζοντας το Champions League στους «μερέγχες».

Στο σήμερα, Παρί και Άρσεναλ συνεχίζουν το δικό τους θρίλερ, με τον τελικό να κρίνεται πλέον στην παράταση και να θυμίζει έντονες ευρωπαϊκές βραδιές του παρελθόντος.

Πηγή: sport-fm.gr