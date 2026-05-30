ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Back to Back πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Back to Back πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί!

Η ομάδα του Παρισιού κέρδισε στη διαδικασία των πέναλτι την Άρσεναλ

Ο αγώνας, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης με αντίπαλους αγγλική και γαλλική ομάδα, ξεκίνησε με την (απερχόμενη) πρωταθλήτρια Ευρώπης να έχει παρατάξει τους ίδιους 10 ποδοσφαιριστές που είχαν ξεκινήσει στον περσινό τελικό απέναντι στην Ίντερ, απέναντι στη μοναδική αήττητη ομάδα της εφετινής διοργάνωσης (11 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 γκολ παθητικό) και στον τερματοφύλακα (Ράγια) που είχε κρατήσει 9 φορές απαραβίαστη την εστία του.

Η τύχη προσφέρθηκε απλόχερα στους «κανονιέρηδες» στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν μόλις το 6ο λεπτό όταν ο Μαρκίνιος προσπαθώντας να διώξει έστειλε την μπάλα στο σώμα του Τροσάρ για να βγει... ασίστ στον Χάβερτς, ο οποίος διάνυσε περίπου 30 μέτρα και από δύσκολη γωνία (αριστερά) «εκτέλεσε» τον Σαφόνοφ για το 1-0.

Ταυτόχρονα με το άνοιγμα του σκορ, ο Γερμανός διεθνής σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα, καθώς το 2021 είχε χαρίσει τον τίτλο στην Τσέλσι (1-0) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ακόμα πιο σπάνιο, ο Χάβερτς το έπραξε με δυο ομάδες της ίδιας πόλης (Λονδίνο). Πριν απ΄ αυτόν, είχαν προηγηθεί μόνο δύο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Μάριο Μάντζουκιτς (Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου).

Στη συνέχεια η Άρσεναλ έδωσε μέτρα στην Παρί, που έως το τέλος του ημιχρόνου είχε συντριπτική κατοχή αλλά όχι ιδέες και καθαρό μυαλό, εγκλωβισμένη στις αμυντικές δαγκάνες και την απροσπέλαστη τακτική της ομάδας του Αρτέτα. Η μοναδική στιγμή που απείλησαν πραγματικά οι Γάλλοι καταγράφηκε στο 43΄, με τον Μέντες να περνάει τον Μοσκέρα και να κάνει το γύρισμα προς τον Ρουίθ, που έστειλε την μπάλα άουτ με το κεφάλι. 

Οι Λονδρέζοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσουν στις καθυστερήσεις (45΄+3), όταν από τη συνεργασία των Μοσκέρα, Σάκα, Έντεγκαρντ και την κάθετη πάσα του τελευταίου, ο Χάβερτς δεν κατάφερε να σκοράρει καθώς το σουτ που επιχείρησε «μπλόκαρε» σωτήρια ο Μαρκίνιος.

Με τα επιθετικά ατού (Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια, Ντουέ) της Παρί μπλοκαρισμένα ήταν φανερό ότι μόνο μια ατομική ενέργεια θα μπορούσε να φέρει ανισορροπία και να φέρει το γκολ. Ακριβώς αυτό έγινε στο 62ο λεπτό, όταν μετά το «1-2» που έπαιξαν Ντουέ και Κβαρατσκέλια ο Γεωργιανός άφησε πίσω του τον (αδύναμο κρίκο) Μοσκέρα, ο οποίος τον ανέτρεψε.

Ο Ζίμπερτ έδειξε χωρίς δισταγμό την άσπρη βούλα αλλά δεν έδειξε κάρτα στον «παραβάτη» (θα ήταν η δεύτερη) και ο Ντεμπελέ με άπιαστη εκτέλεση στη δεξιά γωνία ισοφάρισε στο 65΄ και ταυτόχρονα διέκοψε την παράδοση που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια και ήθελε μόνο τη μία ομάδα να σκοράρει (Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ 3-1 το 2018).

Η ομάδα του Ενρίκε προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της στιγμής και στο 77΄ έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή, με τον Κβαρατσκέλια να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να πλασάρει, την μπάλα να βρίσκει στον Λιούις-Σκέλι, να χτυπά στο δεξί δοκάρι του Ράγια και να φεύγει κόρνερ.

Απέναντι σε μια Άρσεναλ που πρόσεχε κατά κύριο λόγο να μην αφήσει ανοιχτούς χώρους, η Παρί είχε άλλες δυο μεγάλες στιγμές για να γυρίσει ανάποδα το παιχνίδι, στο 89΄ με το σουτ του Βιτίνια σχεδόν να αγγίζει το οριζόντιο δοκάρι και στις καθυστερήσεις (90΄+7) με τον Μπαρκολά, που έφυγε στην αντεπίθεση αλλά εκτέλεσε άστοχα από πλάγια θέση.

Το 1-1 έμεινε, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση και στο 102΄ οι της Άρσεναλ διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε «εναγκαλισμό» Μαντουέκε και Νούνο Μέντες, οι οποίοι αλληλοτραβήχτηκαν στην περιοχή.  Αυτή ήταν και η μόνη φάση που «άναψαν τα αίματα» στο έξτρα ημίωρο, με το παιχνίδι να κρίνεται εν τέλει στα πέναλτι.

 


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σ.Ζ.)     1-0
Γκιόκερες (Άρσεναλ)            1-1
Ντουέ (Παρί Σ.Ζ.)              2-1
Έζε (Άρσεναλ)                  Άουτ       
Μέντες (Παρί Σ.Ζ.)       Απόκρουση Ράγια
Ράις (Άρσεναλ)                 2-2          
Χακίμι (Παρί Σ.Ζ.)             3-2 
Μαρτινέλι (Άρσεναλ)            3-3
Μπεράλντο (Παρί Σ.Ζ.)          4-3
Γκάμπριελ  (Άρσεναλ)           Αουτ   


ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνιελ Ζίμπερτ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νέβες, Μέντες - Μοσκέρα, Σάκα, Γκιόκερες, Ράις

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (106΄ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Νούνο Μέντες, Φαμπιάν Ρουίθ (95΄ Ζαΐρ-Εμερί), Βιτίνια (106΄ Μπεράλντο), Ζοάο Νέβες, Κβαρατσκέλια (83΄ Μπαρκολά), Ντουέ, Ντεμπελέ (90΄+6 Γκονσάλο Ράμος).

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Λιούις-Σκέλι (90΄+1 Θουμπιμέντι), Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ενκαπιέ, Μοσκέρα (66΄ Τίμπερ), Έντεγκαρντ (67΄ Γκιόκερες), Ράις, Τροσάρ (83΄ Μαρτινέλι), Χάβερτς (91΄ Έζε), Σάκα (83΄ Μαντουέκε).

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στους τελικούς του NCAA και ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έγραψε ιστορία o Eνρίκε με την τρίτη κατάκτηση Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα και η απονομή στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωταθλητής Allwyn Τροχοκαθίσματος ο Κεραυνός Rollers

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μπήκε σε μία ανεπιθύμητη λίστα του Champions League η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τη Ρεάλ και η Παρί έχει δύο σερί κούπες στην εποχή του Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Back to Back πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη φορά παράταση στον τελικό του Champions League μετά από μία δεκαετία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χάβερτς έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει με δύο διαφορετικές ομάδες σε τελικό Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής - Τη Δευτέρα ενσωματώνονται οι διεθνείς του τελικού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ: Oι ομάδες που ανεβαίνουν και τα ζευγάρια των ημιτελικών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μιχαήλ: «Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

To πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Φαλ θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο – Έχει δώσει ήδη εξετάσεις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε για την Ιταλία: «Έξτρα κίνητρο για μένα το να γίνω προπονητής εθνικής ομάδας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη