Συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής - Τη Δευτέρα ενσωματώνονται οι διεθνείς του τελικού

Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Εθνικής μας το Σάββατο το πρωί. Την Κυριακή οι διεθνείς μας έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα το πρωί.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, μετά την πρωινή προπόνηση, η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει για την Σλοβενία, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα την Εθνική ομάδα της χώρας ενώ θα ακολουθήσει στις 7 Ιουνίου φιλικός αγώνας με το Λιχτενστάιν.

Στην προπόνηση του Σαββάτου συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πλην των Μαλεκκίδη, Σιήκκη και Νεόφυτου Μιχαήλ που θα ενσωματωθούν τη Δευτέρα.

Το πρόγραμμα των φιλικών της Εθνικής μας:

Πέμπτη, 4 Ιουνίου

19:00 (ώρα Κύπρου): Σλοβενία - Κύπρος

Κυριακή, 7 Ιουνίου

16:00 (ώρα Κύπρου): Λιχτενστάιν - Κύπρος

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το ΡΙΚ.

Τα δύο αυτά φιλικά είναι και τα τελευταία για την ομάδα μας πριν τις επίσημες υποχρεώσεις στο Nations League το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Η Εθνική μας συμμετέχει στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας και θα αγωνιστεί ως ακολούθως:

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Λετονία - Κύπρος

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο