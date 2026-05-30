ΑΠΟΕΛ: Πρώτη ανακοίνωση από το επενδυτικό σχήμα και διάψευση των σεναρίων

Τοποθέτηση από το επενδυτικό σχήμα που ενδιαφέρεται να αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ.

Ανακοίνωση εξέδωσε το επενδυτικό σχήμα που ενδιαφέρεται να πάρει τα ηνία του ΑΠΟΕΛ, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι στην παρούσα φάση δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, ούτε έχουν γίνει συζητήσεις που να αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα για τη θέση του προέδρου ή οποιαδήποτε άλλη θέση διοικητικής ευθύνης. Αναλυτικά:

«Το επενδυτικό σχήμα που βρίσκεται σε διαδικασία αποκλειστικών διαβουλεύσεων με τις θεσμικές αρχές του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο της κατ’ αρχήν συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί, επιθυμεί να τοποθετηθεί αναφορικά με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σχετικά με πρόσωπα τα οποία φέρονται να προορίζονται για θέσεις στη μελλοντική διοικητική δομή της εταιρείας.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι στην παρούσα φάση δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, ούτε έχουν γίνει συζητήσεις ή επιλογές που να αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα για τη θέση του Προέδρου ή οποιαδήποτε άλλη θέση διοικητικής ευθύνης.

Προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), των απαιτούμενων εγκρίσεων και όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από την κατ’ αρχήν συμφωνία.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ονόματα ή σενάρια δημοσιοποιούνται αυτή τη στιγμή αποτελούν αποκλειστικά προϊόν εικασιών και δεν προέρχονται από το επενδυτικό σχήμα ή από οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς τους θεσμούς του ΑΠΟΕΛ και προς τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί. Όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μελλοντική διοικητική και οργανωτική δομή θα εξεταστούν στον κατάλληλο χρόνο και μόνο εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς τα στάδια που εκκρεμούν.

Μέχρι τότε, παραμένουμε προσηλωμένοι αποκλειστικά στον στόχο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας και της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων για ένα ισχυρό και βιώσιμο μέλλον για τον ΑΠΟΕΛ».

