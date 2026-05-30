Ο Χάβερτς έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει με δύο διαφορετικές ομάδες σε τελικό Champions League

Ο Κάι Χάβερτζ άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γερμανός φορ γίνεται μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Champions League, που πετυχαίνει γκολ στον τελικό με δύο διαφορετικές ομάδες από το 1992 και μετά, αφότου η διοργάνωση ονομάστηκε Champions League.

Ο Χάβερτς είχε σκοράρει και το μοναδικό γκολ του τελικού του 2021 στο Πόρτο, ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι και είχε χαρίσει τον τίτλο στους μπλε.

Το γκρουπ αυτών των παικτών συμπληρώνουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει σκοράρει με τις φανέλες των Ρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Μάριο Μάντζουκιτς με την Μπάγερν και τη Γιουβέντους.

