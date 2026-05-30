Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ: Oι ομάδες που ανεβαίνουν και τα ζευγάρια των ημιτελικών
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο ανόδου στην Επίλεκτη κατηγορία και η συνέχεια
Μέσα από τις ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου (30/05), ξεκαθάρισε η τετράδα των ομάδων που εξασφαλίζει άνοδο στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2026 - 2027.
Εισιτήριο ανόδου εξασφαλίζουν ΕΝΑΛ (για πρώτη φορά), Ροτσίδης, Πρόοδος και ΘΟΪ Πύργου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αγώνων:
Α.Σ. Δίας Στροβόλου - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς 3-1
ΘΟΪ Πύργου - Σ&Π Ζακακίου 3-1 (2-0 στη διαδικασία των πέναλτι)
Πρόοδος Καϊμακλίου - ΑΕΜ Μουτταγιάκας 3-0 (μετά από παράταση)
Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΤΕ - ΠΕΚ Εργατών 2-1
Στο μεταξύ, μετά την κλήρωση ποου έγινε απόψε στην ημιτελική φάση θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη οι αγώνες Ροτσίδης - ΕΝΑΛ και Πρόοδος - ΘΟΪ Πύργου.