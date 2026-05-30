Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ: Oι ομάδες που ανεβαίνουν και τα ζευγάρια των ημιτελικών

Οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο ανόδου στην Επίλεκτη κατηγορία και η συνέχεια

Μέσα από τις ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου (30/05), ξεκαθάρισε η τετράδα των ομάδων που εξασφαλίζει άνοδο στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2026 - 2027.

Εισιτήριο ανόδου εξασφαλίζουν ΕΝΑΛ (για πρώτη φορά), Ροτσίδης, Πρόοδος και ΘΟΪ Πύργου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αγώνων:

Α.Σ. Δίας Στροβόλου - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς 3-1

ΘΟΪ Πύργου - Σ&Π Ζακακίου 3-1 (2-0 στη διαδικασία των πέναλτι)

Πρόοδος Καϊμακλίου - ΑΕΜ Μουτταγιάκας 3-0 (μετά από παράταση)

Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΤΕ - ΠΕΚ Εργατών 2-1

Στο μεταξύ, μετά την κλήρωση ποου έγινε απόψε στην ημιτελική φάση θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη οι αγώνες Ροτσίδης - ΕΝΑΛ και Πρόοδος - ΘΟΪ Πύργου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

