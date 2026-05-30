Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ: Oι ομάδες που ανεβαίνουν και τα ζευγάρια των ημιτελικών

Μέσα από τις ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου (30/05), ξεκαθάρισε η τετράδα των ομάδων που εξασφαλίζει άνοδο στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2026 - 2027.

Εισιτήριο ανόδου εξασφαλίζουν ΕΝΑΛ (για πρώτη φορά), Ροτσίδης, Πρόοδος και ΘΟΪ Πύργου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αγώνων:

Α.Σ. Δίας Στροβόλου - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς 3-1

ΘΟΪ Πύργου - Σ&Π Ζακακίου 3-1 (2-0 στη διαδικασία των πέναλτι)

Πρόοδος Καϊμακλίου - ΑΕΜ Μουτταγιάκας 3-0 (μετά από παράταση)

Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΤΕ - ΠΕΚ Εργατών 2-1

Στο μεταξύ, μετά την κλήρωση ποου έγινε απόψε στην ημιτελική φάση θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη οι αγώνες Ροτσίδης - ΕΝΑΛ και Πρόοδος - ΘΟΪ Πύργου.