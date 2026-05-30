BINTEO: Τα στιγμιότυπα και η απονομή στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η Παρί Σεν Ζερμέν σήκωσε το τρόπαιο του Champions League επικρατώντας επί της Άρσεναλ, με τον Μαρκίνιος να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά στη Βουδαπέστη.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Οι Παριζιάνοι λύγισαν την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας παράτασης, φτάνοντας τελικά στη λύτρωση μέσω της ρώσικης ρουλέτας.

Μετά το φινάλε του τελικού-θρίλερ, οι Γάλλοι πήραν ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια τους, με τον Μαρκίνιος να το σηκώνει στον ουρανό της Βουδαπέστης.

