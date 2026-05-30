Μπήκε σε μία ανεπιθύμητη λίστα του Champions League η Άρσεναλ

Η ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League πρόσθεσε ακόμη μία αποτυχημένη απόπειρα της Άρσεναλ να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Οι «Κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν για δεύτερη φορά σε τελικό της διοργάνωσης και γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους.

Η πρώτη είχε έρθει το 2006 στο Παρίσι, όταν η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ηττήθηκε με 2-1 από την Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί στο σκορ. Είκοσι χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε, με την Άρσεναλ να μένει ξανά με άδεια χέρια.

Πλέον, οι Λονδρέζοι έχουν δύο χαμένους τελικούς Champions League, όσους και η Ρεμς, η οποία είχε ηττηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους τελικούς του 1956 και του 1959.

Στη σχετική λίστα, μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πιο ψηλά μεταξύ των ομάδων που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο. Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν αγωνιστεί τρεις φορές σε τελικό και έχουν ηττηθεί και στις τρεις περιπτώσεις: το 1974 από την Μπάγερν Μονάχου, το 2014 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση και το 2016 ξανά από τη «βασίλισσα» στα πέναλτι.

Η Άρσεναλ, λοιπόν, παραμένει χωρίς Champions League στην τροπαιοθήκη της, προσθέτοντας το όνομά της σε μία ιδιαίτερα ανεπιθύμητη λίστα της διοργάνωσης.

