Στους τελικούς του NCAA και ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά!

Την πρόκρισή του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς των πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (NCAA) εξασφάλισε το βράδυ τής Παρασκευής, 29 Μαΐου 2026, ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά! Ο αθλητής τού Απόστολου Παρέλλη και τελειόφοιτος στο UMBC Athletics, αγχώθηκε λίγο στη διάρκεια των προκριματικών τής Ανατολής, στο Λέξινγκτον τού Κεντάκι, όμως παρέμεινε μέχρι τέλους στην κορυφαία 12άδα της δισκοβολίας και θα ταξιδέψει στο Όρεγκον, με αυτοπεποίθηση για τους τελικούς τού NCAA (10-13 Ιουνίου 2026).

Ο Παπά είχε ως καλύτερη βολή του την τρίτη (τρεις έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι οι αθλητές) στα 57,72μ., που τον κράτησε στη 12η θέση, ρίχνοντας νωρίτερα στα 57,29μ. και 57,28μ., επιδόσεις που ήταν αρκετές και αυτές για την πρόκριση. Έτσι, στους φετινούς τελικούς τού NCAA ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί από τους ρίπτες μας, Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία), Χριστιάνα Έλληνα (ακοντισμό) και Ιωσήφ Μιχάλη Παπά (δισκοβολία)!