Μετά τη Ρεάλ και η Παρί έχει δύο σερί κούπες στην εποχή του Champions League!

Με τη νέα της κατάκτηση, η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε κάτι που στην εποχή του Champions League αποτελεί σπανιότατο επίτευγμα. Οι Παριζιάνοι έγιναν η πρώτη ομάδα που υπερασπίζεται με επιτυχία τον τίτλο της, πέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε κατακτήσει τρία συνεχόμενα τρόπαια την περίοδο 2016-2018.

Από τη δημιουργία του Champions League τη σεζόν 1992-93, καμία άλλη ομάδα δεν είχε καταφέρει να κάνει back-to-back μέχρι την Παρί, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της επιτυχίας της.

Στην εποχή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, πάντως, οι διαδοχικές κατακτήσεις ήταν σαφώς πιο συχνό φαινόμενο. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ανοίξει τον δρόμο με πέντε συνεχόμενους τίτλους (1956-1960), ενώ το ίδιο κατόρθωμα πέτυχαν αργότερα η Μπενφίκα, η Ίντερ, ο Άγιαξ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Μίλαν.

Η Παρί, λοιπόν, μπορεί να μην είναι η πρώτη στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που κατακτά διαδοχικά τρόπαια, όμως έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στη σύγχρονη εποχή του Champions League που καταφέρνει να διατηρήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

