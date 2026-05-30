Έγραψε ιστορία o Eνρίκε με την τρίτη κατάκτηση Champions League!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το θαύμα της και στη Βουδαπέστη, καταφέρνοντας να βγει νικήτρια από τον τελικό της με την Άρσεναλ, για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Πρωτομάστορας της σπουδαίας αυτής επιτυχίας για τον σύλλογο του Παρισιού ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε το Champions League για τρίτη φορά στην προπονητική του καριέρα, αφού εκτός από τις back-to-back κατακτήσεις του με την Παρί, είχε ανέβει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και το 2015, όταν βρισκόταν στο τιμόνι της Μπαρτσελόνα!

Έτσι, ο Ισπανός τεχνικός έπιασε τους Μπομπ Πέισλι, Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζινεντίν Ζιντάν, οι οποίοι έχουν επίσης από τρεις κατακτήσεις Champions League ως προπονητές, ενώ στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έχει 5 κατακτήσεις, 3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 2 με τη Μίλαν!

Μάλιστα, όπως μπορείτε να διαπιστώσεται παρακολουθώντας τα παρακάτω βίντεο, ο Λουίε Ενρίκε χάρηκε με την ψυχή του τη μεγάλη αυτή επιτυχία, πανηγυρίζοντας με τους παίκτες του, τους συνεργάτες του και με τους οπαδούς της Παρί, στον αγωνιστικό χώρο της «Puskas Arena»!

