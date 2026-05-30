Ο Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε για την Ιταλία: «Έξτρα κίνητρο για μένα το να γίνω προπονητής εθνικής ομάδας»

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγα 24ωρα από τον Παναθηναϊκό μετά από την απόφαση των πρασίνων να λύσουν τη συνεργασία τους, με τον Ισπανό τεχνικό να αφήσει την Αθήνα και να ταξιδεύει στην Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει διά ζώσης τον τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα ο άλλοτε τεχνικός των Λίβερπουλ, Ρεάλ, Τσέλσι, Νάπολι και Ίντερ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ιταλίας, από τη στιγμή που παραμένει ορφανή η θέση μετά από την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο, με τον ίδιο να απαντάει θετικά σε αυτή την προοπτική.

«Το να είσαι προπονητής σε μία εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν ερχόταν η κλήση από την Ιταλία; Σίγουρα θα μου άρεσε. Βελτιώνω τα ιταλικά μου”, τόνισε με δηλώσεις του ο Ισπανός, ο οποίος αναφέρθηκε και στην επικείμενη πρόσληψη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι από την Νάπολι».

“Ο Ντε Λαουρέντις είναι έξυπνος και ξέρει πως ο Αλέγκρι έχει τη σωστή εμπειρία. Μετά από τον Κόντε δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άλλο προπονητή τέτοιου διαμετρήματος και εκείνος βρήκε”.