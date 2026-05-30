ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε για την Ιταλία: «Έξτρα κίνητρο για μένα το να γίνω προπονητής εθνικής ομάδας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε για την Ιταλία: «Έξτρα κίνητρο για μένα το να γίνω προπονητής εθνικής ομάδας»

O Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει διά ζώσης τον τελικό του Champions League, με τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού να ερωτάται για το ενδεχόμενο να αναλάβεν την εθνική Ιταλίας και να απαντάει καταφατικά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγα 24ωρα από τον Παναθηναϊκό μετά από την απόφαση των πρασίνων να λύσουν τη συνεργασία τους, με τον Ισπανό τεχνικό να αφήσει την Αθήνα και να ταξιδεύει στην Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει διά ζώσης τον τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα ο άλλοτε τεχνικός των Λίβερπουλ, Ρεάλ, Τσέλσι, Νάπολι και Ίντερ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ιταλίας, από τη στιγμή που παραμένει ορφανή η θέση μετά από την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο, με τον ίδιο να απαντάει θετικά σε αυτή την προοπτική.

«Το να είσαι προπονητής σε μία εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν ερχόταν η κλήση από την Ιταλία; Σίγουρα θα μου άρεσε. Βελτιώνω τα ιταλικά μου”, τόνισε με δηλώσεις του ο Ισπανός, ο οποίος αναφέρθηκε και στην επικείμενη πρόσληψη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι από την Νάπολι».

“Ο Ντε Λαουρέντις είναι έξυπνος και ξέρει πως ο Αλέγκρι έχει τη σωστή εμπειρία. Μετά από τον Κόντε δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άλλο προπονητή τέτοιου διαμετρήματος και εκείνος βρήκε”.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρώτη φορά παράταση στον τελικό του Champions League μετά από μία δεκαετία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χάβερτς έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει με δύο διαφορετικές ομάδες σε τελικό Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής - Τη Δευτέρα ενσωματώνονται οι διεθνείς του τελικού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ: Oι ομάδες που ανεβαίνουν και τα ζευγάρια των ημιτελικών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μιχαήλ: «Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

To πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Φαλ θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο – Έχει δώσει ήδη εξετάσεις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε για την Ιταλία: «Έξτρα κίνητρο για μένα το να γίνω προπονητής εθνικής ομάδας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε «σκούπα» επί της ΑΕΚ o Oλυμπιακός στους τελικούς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενίσχυση στους σέντερ με Μαντί Σισοκό ενόψει playoffs για Ρεάλ Μαδρίτης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη Euroleague, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τρέλα από τους φίλους της Παρί Σεν Ζερμέν, με συνθήματα και καπνογόνα έξω από την «Πούσκας Αρίνα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ενδεκάδες Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κριτήρια: Αποκλεισμός για τη γυναικεία ομάδα του Άρη - Παίρνει θέση η Ομόνοια στην Ευρώπη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Όσμαν πήρε το... όπλο του και έστειλε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη