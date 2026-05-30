«Τα νέα για τον Καττιρτζή είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα»

Ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε με ανακοίνωσή του για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Καττιρτζή. Αναλυτικά:

«Δυστυχώς τα νέα από την προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Ο ποδοσφαιριστής μας Παναγιώτης Καττιρτζής έχει τραυματιστεί σοβαρά και οι ενδείξεις καταλήγουν σε σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ξεκαθαρίσει το μέγεθος του τραυματισμού, τότε θα παρθούν και οι περαιτέρω αποφάσεις. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ολόκληρη η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, στέκεται δίπλα του. Παναγιώτη, η ώρα είναι δύσκολη όμως έχεις αποδείξει ότι έχεις τη δύναμη για να κερδίσεις ξανά κάθε δυσκολία και να επανέλθεις. Το μέλλον είναι μπροστά σου».