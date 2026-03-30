Τα… Caps Lock του Χάρη Φωτίου

Ο Χάρης Φωτίου βγήκε για πρώτη φορά μπροστά ως πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ…

Ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων, μίλησε με ειλικρίνεια, σημείωσε πως η πολιτική της ομάδας με αυτόν στην κορυφή δεν θα εμπεριέχει σε μία των περιπτώσεων ρίσκο, κάνοντας παράλληλα κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει εμπράκτως μέσω της οικονομικής εκστρατείας.

Ο Χάρης Φωτίου χρησιμοποίησε συγκεκριμένες λέξεις κατά τη διάρκεια της αρχικής του ομιλίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλει εμμέσως το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας που δικαιολογημένα το προηγούμενο διάστημα ήταν δύσπιστος.

Στην εξασελιδη λοιπόν ομιλία του, αρκετές λέξεις ήταν με κεφαλαία γράμματα. Λέξεις που ο ίδιος θεωρεί και όντως είναι, σημαντικές για την νέα λειτουργία της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Λέξεις που έλειπαν το προηγούμενο διάστημα και αυτό προκάλεσε δεκάδες ερωτηματικά.

Είναι πολλές φορές που τόνισε την λέξη ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ. Την λέξη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

Μίλησε επίσης για ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ.

Είπε ότι θα είναι ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΣ, ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ, ΛΑΪΚΟΣ.

Τόνισε την σημασία του... ΜΑΖΙ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, αλλά και τον δρόμο της την ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

