Μιχαήλ: «Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μιχαήλ από την Πάφο

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ με ανάρτησή του αποχαιρετάει την Πάφο FC, από την οποία αποχωρεί μετά από δύο χρόνια. Ως γνωστό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλουζ.

Η ανάρτησή του:

«Ένα ταξίδι δύο ετών έφτασε στο τέλος του. Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός και νιώθω ευγνωμοσύνη πέρα από κάθε λέξη. Μεγάλωσα πολύ ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, απέκτησα ανεκτίμητες εμπειρίες και μαζί πετύχαμε σπουδαίες επιτυχίες. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την Πάφο που με επέλεξε και ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να την επιλέξω κι εγώ.

Και προς όλους τους Παφίτες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την απίστευτη αγάπη και στήριξη που μου δείξατε αυτά τα δύο χρόνια. Με καλωσορίσατε, σταθήκατε δίπλα μου σε κάθε στιγμή και με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη κιόλας μέρα.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε πανηγυρισμό και κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί.

Σας ευχαριστώ για όλα, Pafos FC»

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

