Μιχαήλ: «Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός»

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ με ανάρτησή του αποχαιρετάει την Πάφο FC, από την οποία αποχωρεί μετά από δύο χρόνια. Ως γνωστό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλουζ.

Η ανάρτησή του:

«Ένα ταξίδι δύο ετών έφτασε στο τέλος του. Ο χρόνος μου στην Πάφο ήταν πραγματικά ξεχωριστός και νιώθω ευγνωμοσύνη πέρα από κάθε λέξη. Μεγάλωσα πολύ ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, απέκτησα ανεκτίμητες εμπειρίες και μαζί πετύχαμε σπουδαίες επιτυχίες. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την Πάφο που με επέλεξε και ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να την επιλέξω κι εγώ.

Και προς όλους τους Παφίτες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την απίστευτη αγάπη και στήριξη που μου δείξατε αυτά τα δύο χρόνια. Με καλωσορίσατε, σταθήκατε δίπλα μου σε κάθε στιγμή και με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη κιόλας μέρα.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε πανηγυρισμό και κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί.

Σας ευχαριστώ για όλα, Pafos FC»