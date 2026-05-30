ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σχόλιο Τριανταφυλλίδη για την συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ: «Εδώ που φθάσαμε...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σχόλιο Τριανταφυλλίδη για την συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ: «Εδώ που φθάσαμε...»

Ο Χρήστος Τριανταφυλλίδης τονίζει ότι τα μέλη πρέπει να έχουν γνώση από προηγουμένως των σημαντικών εγγράφων – «ΟΧΙ την ώρα της Συνέλευσης διότι αυτή η πρακτική ΔΕΝ επιτρέπει τη προσεκτική μελέτη...»

Με ανάρτησή του ο γνωστός δικηγόρος, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, σχολιάζει την κατ’ αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής (διαβάστε ΕΔΩ).

Όπως αναφέρει, ο ίδιος θα στηρίξει την περίπτωση αυτή, αφού τονίζει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Σημειώνει παράλληλα ότι θα πρέπει σημαντικά έγγραφα να γνωστοποιηθούν από προηγουμένως στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Η ανάρτησή του:

«Διάβασα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ανακούφιση την ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ και του Σωματείου για μια κατ’ αρχή συμφωνία με Επενδυτικό Ταμείο με πρωτοβουλία Σ Λιασή και τη γνωστοποίηση κάποιου περιγράμματος της συμφωνίας που τελικά ελπίζω να επιτευχθεί στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 4/6.

Εδώ που φτάσαμε- το πώς και γιατί θα έρθει στην ώρα του διότι τώρα προέχει η επιβίωση του ΑΠΟΕΛ - ΔΕΝ υπάρχει άλλη λύση.

Προσωπικά θα έχει την απόλυτη- όσο ασήμαντη και αν είναι!!- στήριξη μου.

Κατά τη γνώμη μου για να αρχίσουν τα πράγματα σωστά και όχι βιαστικά απλά για να γίνουν, θα πρέπει τα βασικά/ σημαντικά έγγραφα -όπως είναι τώρα το περίγραμμα και αργότερα θα είναι η συμφωνία- να γνωστοποιούνται στους μετόχους της Εταιρείας - και τα μέλη του Σωματείου στην αντιστοιχία Γενική του Συνέλευση- από προηγουμένως.

ΟΧΙ την ώρα της Συνέλευσης διότι αυτή η πρακτική ΔΕΝ επιτρέπει τη προσεκτική μελέτη και - αν χρειάζεται- τη λήψη συμβουλής.

Τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και τα πρόσωπα που θα κληθούν να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι αποφασίζουν.

Γνώση και μελέτη είναι τα θεμέλια της ,όσο το δυνατό ,πιο σωστής απόφασης.

Περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν.»

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη