Σχόλιο Τριανταφυλλίδη για την συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ: «Εδώ που φθάσαμε...»

Με ανάρτησή του ο γνωστός δικηγόρος, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, σχολιάζει την κατ’ αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής (διαβάστε ΕΔΩ).

Όπως αναφέρει, ο ίδιος θα στηρίξει την περίπτωση αυτή, αφού τονίζει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Σημειώνει παράλληλα ότι θα πρέπει σημαντικά έγγραφα να γνωστοποιηθούν από προηγουμένως στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Η ανάρτησή του:

«Διάβασα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ανακούφιση την ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ και του Σωματείου για μια κατ’ αρχή συμφωνία με Επενδυτικό Ταμείο με πρωτοβουλία Σ Λιασή και τη γνωστοποίηση κάποιου περιγράμματος της συμφωνίας που τελικά ελπίζω να επιτευχθεί στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 4/6.

Εδώ που φτάσαμε- το πώς και γιατί θα έρθει στην ώρα του διότι τώρα προέχει η επιβίωση του ΑΠΟΕΛ - ΔΕΝ υπάρχει άλλη λύση.

Προσωπικά θα έχει την απόλυτη- όσο ασήμαντη και αν είναι!!- στήριξη μου.

Κατά τη γνώμη μου για να αρχίσουν τα πράγματα σωστά και όχι βιαστικά απλά για να γίνουν, θα πρέπει τα βασικά/ σημαντικά έγγραφα -όπως είναι τώρα το περίγραμμα και αργότερα θα είναι η συμφωνία- να γνωστοποιούνται στους μετόχους της Εταιρείας - και τα μέλη του Σωματείου στην αντιστοιχία Γενική του Συνέλευση- από προηγουμένως.

ΟΧΙ την ώρα της Συνέλευσης διότι αυτή η πρακτική ΔΕΝ επιτρέπει τη προσεκτική μελέτη και - αν χρειάζεται- τη λήψη συμβουλής.

Τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και τα πρόσωπα που θα κληθούν να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι αποφασίζουν.

Γνώση και μελέτη είναι τα θεμέλια της ,όσο το δυνατό ,πιο σωστής απόφασης.

Περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν.»