To πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ ξεπέρασαν τα εμπόδιά τους στα ημιτελικά και ετοιμάζονται να διασταυρωθούν για μία φορά ακόμα στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η σειρά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ξεκινά στις 3 Ιουνίου και κρίνεται στις τρεις νίκες. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει το πλεονέκτημα έδρας και θα φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.

Το Game 1 είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιουνίου στις 21:00, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου στις 21:00 στο Telekom Center. Η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ για το Game 3 στις 8 Ιουνίου (21:00).

Εφόσον χρειαστούν περισσότερα παιχνίδια, το Game 4 θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στις 21:00 στο Τelekom Center, ενώ το πιθανό Game 5 θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου στις 18:00 στο ΣΕΦ.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)

Game 2: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (5/6, 21:00)

Game 3: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (13/6, 18:00, εφόσον χρειαστεί)

Πηγή: sport-fm.gr