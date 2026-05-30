To πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Η μέρα έναρξης των τελικών και το πρόγραμμα

Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ ξεπέρασαν τα εμπόδιά τους στα ημιτελικά και ετοιμάζονται να διασταυρωθούν για μία φορά ακόμα στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η σειρά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ξεκινά στις 3 Ιουνίου και κρίνεται στις τρεις νίκες. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει το πλεονέκτημα έδρας και θα φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.

Το Game 1 είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιουνίου στις 21:00, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου στις 21:00 στο Telekom Center. Η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ για το Game 3 στις 8 Ιουνίου (21:00).

Εφόσον χρειαστούν περισσότερα παιχνίδια, το Game 4 θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στις 21:00 στο Τelekom Center, ενώ το πιθανό Game 5 θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου στις 18:00 στο ΣΕΦ.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)

Game 2: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (5/6, 21:00)

Game 3: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (13/6, 18:00, εφόσον χρειαστεί)

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

