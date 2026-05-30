Ο Φαλ θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο – Έχει δώσει ήδη εξετάσεις

Ο Μουστάφα Φαλ θέλει να γίνει Έλληνας πολίτης και να αποκτήσει το διαβατήριο. Ο Γάλλος σέντερ αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το 2021 και φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Λόγω του γεγονότος ότι ο Φαλ είναι Γάλλος, δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης, απαιτούνται τρία χρόνια παραμονής στη χώρα και όχι επτά, που ισχύει για Αμερικανούς πολίτες. Ο Φαλ έχει δώσει πριν από περίπου 2 μήνες τις απαραίτητες εξετάσεις και περιμένει πλέον τα αποτελέσματά τους.

Τα βήματα και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου από Ευρωπαίους πολίτες έχουν ως εξής:

-Ως Ευρωπαίος πολίτης, έχει το προνόμιο να απαιτείται μόνο τριών (3) ετών συνεχής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα πριν από την αίτηση (αντί για τα 7 έτη που ισχύουν γενικά). Επιπλέον, πρέπει:

-Να είναι ενήλικος.

-Να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα.

-Να διαθέτει Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), το οποίο αποκτάται μέσω γραπτών εξετάσεων (εξετάζεται στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία και τους θεσμούς).

-Να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική σας ένταξη (π.χ. με εκκαθαριστικά εφορίας, εργασία ή ασφάλιση).