Ο Φαλ θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο – Έχει δώσει ήδη εξετάσεις
Ο Μουστάφα Φαλ έχει κάνει αίτηση για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Έχει δώσει ήδη τις απαραίτητες εξετάσεις.
Ο Μουστάφα Φαλ θέλει να γίνει Έλληνας πολίτης και να αποκτήσει το διαβατήριο. Ο Γάλλος σέντερ αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το 2021 και φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.
Λόγω του γεγονότος ότι ο Φαλ είναι Γάλλος, δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης, απαιτούνται τρία χρόνια παραμονής στη χώρα και όχι επτά, που ισχύει για Αμερικανούς πολίτες. Ο Φαλ έχει δώσει πριν από περίπου 2 μήνες τις απαραίτητες εξετάσεις και περιμένει πλέον τα αποτελέσματά τους.
Τα βήματα και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου από Ευρωπαίους πολίτες έχουν ως εξής:
-Ως Ευρωπαίος πολίτης, έχει το προνόμιο να απαιτείται μόνο τριών (3) ετών συνεχής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα πριν από την αίτηση (αντί για τα 7 έτη που ισχύουν γενικά). Επιπλέον, πρέπει:
-Να είναι ενήλικος.
-Να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα.
-Να διαθέτει Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), το οποίο αποκτάται μέσω γραπτών εξετάσεων (εξετάζεται στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία και τους θεσμούς).
-Να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική σας ένταξη (π.χ. με εκκαθαριστικά εφορίας, εργασία ή ασφάλιση).