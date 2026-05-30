Πρωταθλητής Allwyn Τροχοκαθίσματος ο Κεραυνός Rollers

Ο Κεραυνός Rollers είναι ο πρωταθλητής του Πρωταθλήματος Allwyn Τροχοκαθίσματος, καθώς επικράτησε και στον τρίτο τελικό απέναντι στον Ήφαιστο, με 47-28, ολοκληρώνοντας τη σειρά με 3-0 νίκες.

Η ομάδα του Στροβόλου επιβεβαίωσε την εξαιρετική της πορεία στη φετινή διοργάνωση, φθάνοντας με σταθερότητα και συνέπεια μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Στον τρίτο τελικό, ο Κεραυνός Rollers παρουσιάστηκε αποφασισμένος να κλείσει τη σειρά και κατάφερε να πάρει τη νίκη που του χάρισε το πρωτάθλημα.

Ο Ήφαιστος, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε τη σεζόν με παρουσία στους τελικούς, δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο στη διάρκεια του πρωταθλήματος και διεκδικώντας τον τίτλο απέναντι σε μία ιδιαίτερα δυνατή ομάδα.

Με το τελικό 3-0 στη σειρά, ο Κεραυνός Rollers έβαλε ιδανικό φινάλε στη σεζόν και πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Allwyn Τροχοκαθίσματος.