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To δίλημμα που υπήρχε στον ΑΠΟΕΛ... το ίδιο και στην Πάφο FC

ΓΗΠΕΔΟ

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To δίλημμα που υπήρχε στον ΑΠΟΕΛ... το ίδιο και στην Πάφο FC

Το πάθος του Πορτογάλου κέρδισε και στη νέα του ομάδα, αλλά και... η μια νέα πιθανή τιμωρία

Έναν μήνα μετά την πρόσληψή του στην Πάφο FC ο Ρικάρντο Σα Πίντο την οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου, παίρνοντας ο ίδιος τον δεύτερο του τίτλο στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μετά το πρωτάθλημα που είχε πάρει με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν... πρωταγωνιστής και στους πανηγυρισμούς, τόσο στο ΓΣΠ όπου έγινε η παραλαβή του τροπαίου, όσο και στο Κάστρο της Πάφου όπου συνεχίστηκαν οι εορτασμοί για κατάκτηση του τίτλου.

Στις δηλώσεις του άφησε να φανεί η επιθυμία του για να παραμείνει στον πάγκο της παφιακής ομάδας και την επόμενη σεζόν. Κατά πόσον υπάρχει η ίδια διάθεση και από την άλλη πλευρά θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο φαίνεται να κέρδισε τους ποδοσφαιριστές, κάτι που λεγόταν και επί καιρού του στον ΑΠΟΕΛ ότι ήταν ο λόγος που... σώθηκε από την μανία διωγμού των προπονητών που είχε ο τότε πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης.

Από την άλλη όμως ο Πορτογάλος βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με μία πιθανή τιμωρία, νοούμενου ότι ήταν ένας από αυτούς που αποβλήθηκαν στις αψιμαχίες μετά τα γκολ της Πάφου στον τελικό με τον Απόλλωνα.

Υπενθυμίζουμε ότι την χρονιά που είχε πάρει το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ, λόγω συμπλοκών με τους αντιπάλους σε αγώνα με την Ανόρθωση, είχε περάσει τέσσερις μήνες στην κερκίδα, από ποινή που του επιβλήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή.

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