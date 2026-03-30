Άνοιξε τα χαρτιά του ο Φωτίου για οικονομική ενίσχυση, προγραμματισμό και χρέος: «Να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ»

Ολοκληρώθηκε η πολύαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (30/03) ο Χάρης Φωτίου. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ άνοιξε τα χαρτιά του και αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα των γαλαζοκιτρίνων.

Αφού ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, αναφέρθηκε στους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης. Αργότερα (17:00) θα αναρτηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, ενώ έγινε εκτενή αναφορά στον προγραμματισμό αλλά και στο χρέος, που ανέρχεται στα 39.000.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, η διοίκηση χρειάζεται 5.500.000 ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

Αναλυτικά:

Μεταξύ άλλων, ο Χάρης Φωτίου, ανέφερε αρχικά: «Απευθύνομαι για πρώτη φορά στον κόσμο της ομάδας μας, τις αποφάσεις και τις ενέργειες για αν πιστεί ότι γίνεται σωστή προσπάθεια για την επαναφορά του ΑΠΟΕΛ. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πειθαρχία. Δηλώνων απερίφραστα πως σε αυτή τη λέξη χτίσαμε αυτό τον ενάμιση μήνα. Προχωράμε μπροστά ενωμένοι με κοινό στόχο, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και το αύριο με συνέπεια. ΝΑ πάμε στο αύριο αφού δούμε την ωμή πραγματικότητα. Να την επικοινωνήσουμε και να προχωρήσουμε στο αύριο. Θα είμαι στοχοπροσηλωμένος, πειθαρχημένος, συλλογικός, λαϊκός και δυναμικός, ψύχραιμος. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και γνωρίζω το βάρος της ευθύνης. Πειθαρχία, βασιζόμενη στις σημερινές δυνατότητες. Ο δρόμος είναι δύσκολος, όμως όλοι μαζί με κάθε ΑΠΟΕΛίστα, να τα καταφέρουμε. Όχι μόνο να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αλλά με πειθαρχία να επαναφέρουμε τον ΑΠΟΕΛ στον θρόνο του. Για να προχωρήσουμε, έχουμε χαρτογραφήσει την σημερινή κατάσταση και εκπονήσαμε πλάνο. Δεν είμαστε αρκετά δυνατοί μόνοι μας, μαζί θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε να είμαστε με όλους τους θεσμούς οι θεματοφύλακες στον δρόμο του σήμερα με πορεία το αύριο. Ως πρόεδρος, έθεσε από την πρώτη στιγμή κανόνες λειτουργείας. Το Δ.Σ. θα λειτουργεί θεσμικά. Κανόνες σωστής διακυβέρνησης, διαφάνεια. Επένδυτη στις ακαδημίες μας. Συναντήληψη και συλλογικότητα με το Δ.Σ. του Σωματείου με στόχο την προσέγγιση επενδυτή

Θεσπίζουμε κανόνες που δεν εξαρτώνται από πρόσωπο αλλά από διαδικασίες, βασισμένες σε αξιοπιστία. Με τιμή ανακοινώνω συμβουλευτική επιτροπή που ο ρόλος τους δεν θα είναι διακοσμητικός. Στόχος είναι ο έλεγχος όλων όσων πρέπει να τηρούνται. Αποτελείται από τέσσερα άτομα: Κωνσταντίνος Πετρίδης, Άγγελος Γρηγοριάδης, Νίκος Συρίμης, Τζώρτζια Παναγιώτου. Θα συμβουλεύει το Δ.Σ. ότι παραμένει στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

Ανανεώνω την επέκταση συνεργασίας με τους Πουρσαϊτίδη, Βρόντη, Γιαννακού και αναπροσαρμογή με Καττιρτζή. Είμαστε σε καλό δρόμο για επέκταση με τον Σταύρο Γεωργίου. Εκφράστηκε από την πλευρά του Κούτσακου για επέκταση και είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν είναι οι μόνοι. Αυτά τα παιδιά είναι οι πρεσβευτές για το πλάνο της επόμενης μέρας.

Το Δ.Σ. επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πλάνο με ρεαλιστικές βλέψεις αν χρειαστεί να πορευτούμε, για την επόμενη μέρα. Δεν είμαστε Δ.Σ. προσαρμογής. Με μεγάλη χαρά, να βρεθεί βιώσιμη μέρα. Η ετήσια Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες μέρες του Μάη, για να πείσουμε τους πάντες πως σκοπός δεν είναι η καρέκλα. Το άμεσο πλάνο είναι η επόμενη μέρα του ΑΠΟΕΛ.

Διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές θα γίνουν με όσους ανήκαν από τις 17/2 στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ ή ανήκαν στον ΑΠΟΕΛ και παίζουν δανεισμοί.

Σε περίπτωση πρόκρισης στην Ευρώπη, μόνο το 20% θα επαναεπενδυθεί σε προγραμματισμό. Το 80% θα πάει σε παλιές οφειλές.

Αναδιοργάνωση τους οργανογράμματος σε πόστα που υπάρχουν κενά.

Να αναπτύξουμε κανάλια και μάρκετινγκ για να εξυπηρετούμε τον κάθε ΑΠΟΕΛίστα. Να μεγαλώσουμε το μπραντ του ΑΠΟΕΛ.

Στο πλαίσιο των 100χρονων, υιοθετούμε τον θεσμό του εθελοντισμού. Θα ανακοινωθούν πόστα που θέλουν να γίνουν μέλος αυτής της τεράστιας στιγμής.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Απευθύνομαι σε όλους σας. Χωρίς να σας ξεχωρίζω. Είμαστε όλοι ΑΠΟΕΛίστες. Είναι ανάγκη και σας ζητώ ταπεινά να συμβάλουμε όλοι ανεξεράτως. Χρειάζεται πέραν των 5.500.000 ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Σήμερα στις 17:00 θα βγει η πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κόσμος θα μπορεί να βοηθήσει με λογαριασμό του Σωματείου. Το μήνυμα είναι απλό. Δεν μπορούμε μόνοι μας, μπορούμε μαζί σας. Άρχισε η επαναφορά του ΑΠΟΕΛ στον πρωταθλητισμό. Πρώτα όμως, να περάσουμε τις δύσκολες ώρες. Δεν είναι η ώρα του χθες και του τι έφταιξε. Είναι η ώρα όλων μας. Αν αγαλλιάσουμε το σήμερα, θα πάμε στο αύριο νικητές. Θα ανακοινωθούν ενέργειες τις επόμενες μέρες για να βοηθηθεί ο ΑΠΟΕΛ. Είναι τεράστια τιμή η καρέκλα του ΑΠΟΕΛ αλλά και τεράστια ευθύνη.

Θα επισκεφτούμε μετά το Πάσχα, διάφορες πόλεις. Να μας γνωρίσετε και να απαντήσουμε σε ότι σας απασχολεί. Υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί και είναι αυτός της συλλογικότητας. Από χθες, θέλω να κρατήσετε ότι σήμερα ενώπιων των Μέσων, ζητώ συγγνώμη σε όλους όσους για ότι μπορεί να έκανα λάθος. Συγγνώμη αν πλήγωσα ή συνεχίζω να πληγώνω. Υπόσχομαι συνέπεια.

Έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου. Παραχωρώ όλες μου τις μετοχές πλην 100, σε εσάς. Θα τις κρατήσω συμβολικά για τα 100χρονα. Κατατάσσω σήμερα με αυτή μου την πράξη τον κόσμο ως τον κύριο μέτοχο!».

Άρχισε η διαδικασία των ερωτήσεων

Γιατί δεν έγιναν πιο πριν αυτές οι ενέργειες και για την εμπιστοσύνη: «Δεν κρύφτηκα. Απολογήθηκα για τα λάθη από τη δική μου πλευρά. Δεν είναι ώρα του χτες, αλλά του σήμερα. Δεν θα δικαιολογήσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Το χρέος ανέρχεται στα 39.000.000 ευρώ σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2025. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, περίπου 5.500.000 ευρώ. Δεσμεύτηκα ότι θα λέω το μαξ που χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ. Θέλω ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια».

Για το γεγονός πως απορρίφθηκαν τα λεφτά των Βραζιλιάνων: «Έχουμε κάνει κάποιες αναπροσαρμογές γιατί φτάσαμε στα 5.500.000 ευρώ. Δεν έχω κάτι ενώπιων μου για το χθες. Ενώπιων μου δεν έχω κανένα ενδιαφέρον από οποιονδήποτε».

Για τον νέο επενδυτή: «Έχουμε αρχίσει συγγραφή συμφωνίας, ώστε να βρούμε τον επενδυτή που να μπορεί να μπει μέσα. Δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι. Μέχρι τη Γ.Σ. θα είμαστε έτοιμοι».

Για τον ρόλο του Σωματείου: «Θα αξιολογηθεί μέσω της συγγραφής της συμφωνίας. Δεν έχουμε καταλήξει στην φύση του επενδυτή. Για την όποια μεταβατική περίοδο, πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε μπάλα. Για να μείνει εν ζωή ο ΑΠΟΕΛ και να πάμε στην επόμενη μέρα, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Ο κόσμος μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί να συνδράμει. Ο κόσμος θα είναι πλέον ο κύριος μέτοχος. Οι μετοχές δηλαδή είναι δεύτερος τρόπος».

Για το πλάνο, το χρονοδιάγραμμα και αν υπάρχει ενίσχυση από το Σωματείο: «Ανάμενα την ηθική στήριξη και την έχω. Είμαστε συντονισμένοι με το Σωματείο, τους οργανωμένους και τους Βετεράνους, να χτυπήσουμε την πόρτα του κάθε ΑΠΟΕΛίστα. Η σημερινή μέρα κηρύσσει αν θέλετε την έναρξη αυτών των επαφών. Θα βγούμε έξω από αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Τα 5.500.000 ευρώ θα πρέπει να ξέρει ο κάθε ΑΠΟΕΛίστας, ότι αν δεν βρεθούν, θα δυσχεραίνει την οικονομική του κατάσταση».

Για το οικονομικό: «Πρέπει να γνωρίζεις τις δυνατότητες σου. Εμείς γνωρίζουμε τις ικανότητες μας. Αν δεν καρποφορήσει η εξεύρεση επενδυτή, τότε θα χρειαστεί ένα πλάνο 7-8 χρόνων για να βρεθούμε ξανά στον δρόμο του πρωταθλητισμού. Γνωρίζουμε ακριβώς, μέχρι το τελευταίο σεντ κτλπ, αλλά και τα έσοδα. Αν χρειαστεί, θα μιλήσουμε με το Σωματείο. Εξέφρασε την συμπαράσταση του και είναι έτοιμο να συμφωνήσει οτιδήποτε για να πάμε στο τελικό πλάνο που θα ανακοινωθεί στη Γ.Σ.».

Για την στήριξη του κόσμου: «Δεν θα μπορούσα να βγω έξω στον κόσμο αν δεν ήξερα όλες τις λεπτομέρειες. Δεν μου αρέσει να εκθέτω κανένα. Από αύριο το πρωί, έχουμε ήδη συντονιστεί να βγούμε έξω. Οι Βετεράνοι και οι οργανωμένοι θα μας βοηθήσουν».

Για το αν ο Πετρίδης έφυγε από τον ΑΠΟΕΛ: «Έκανε τι έκαμε, πρόσφερε και δεν μπορεί κανείς να του πιάσει στις μετοχές του. Ήμουν δίπλα μου 13 χρόνια. Αναφέρθηκε στην ομιλία μου για τις δικές μου ευθύνες, ζήτησα συγγνώμη και το εννοώ. Εννοείται ότι ήταν δίπλα μας, γιατί όταν είσαι πρόεδρος 13 χρόνια και φεύγεις, υπάρχουν υπογραφές κτλπ που χειρίζεσαι. Έπρεπε να συντονιστούμε, να αλλάξουμε υπογραφές. Έχουν διεκπεραιωθεί όλα αυτά. Είμαι ο Χάρης Φωτίου, ο πρόεδρος και έχω την ευθύνη. Με την πράξη μου, έκανα τον κόσμο πρώτο μέτοχο. Ο Κουγιάλης είναι εκτός λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αύριο θα είναι κοντά μας».

Για το πλάνο προγραμματισμού και το υφιστάμενο ρόστερ: «Υπάρχουν υπογεγραμμένα συμβόλαια. 14 με ξένους και με Κύπριους. Μιλάμε καθημερινά με όλους. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον προγραμματισμό σήμερα. Μέχρι τη Γ.Σ. θα παρουσιαστεί ένα πλάνο με οικονομική περισυλλογή. Θα μείνουμε πειθαρχημένοι. Να κλειδώσουμε το χρέος. Υπάρχει ρευστότητα για τους επόμενους 15 μήνες».

Για το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο: «Θα μιλάμε με το χειρότερο δυνατό σενάριο. Υπάρχουν τρόποι να μειωθεί με περικοπές κτλπ. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και για το 2026-27».

Για το πως θα διασφαλιστεί η μείωση του προϋπολογισμού και τις προσφυγές: «Το πλάνο είναι αυτό που μπορούμε. Έχουμε 14 ξένους παίκτες. Δεν πρόκειται να ανεβάσουμε ένα σεντ αν δεν υπάρχει απάντηση στο πως θα πληρωθεί. Το δικό μου σύνθημα είναι να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε με τους παίκτες για ενδεχόμενο μείωσης μισθού. Φέτος δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν οι Κύπριοι από τους ξένους.

Υπάρχει η περίπτωση του Γαλανόπουλου. Ναι υπάρχουν και κάποιοι καθυστερημένοι διακανονισμοί. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα μας προλάβει άλλη προσφυγή, αλλά υπόσχομαι ότι δουλεύουμε για να μην προκύψει κάποια άλλη προσφυγή. Ο φάκελος Μαρτίου παραδόθηκε, θεωρώ πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα».

Για τον Αλμέιδα: «Γνωρίστηκε κοντά σας ως CEO. Του είπαμε πως δεν μπορεί να κατέχει αυτό τον ρόλο και του είπαμε να βοηθήσει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις του. Βοήθησε στην περίπτωση του Κόρμπου, του Αμπάγκνια κτλπ. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μαζί του, να τον γνωρίσει ο κόσμος κτλπ. Να κατέχει ρόλο δηλαδή Διευθυντή Ποδοσφαίρου».

Για το οργανόγραμμα: «Πρόσληψη διευθυντή ποδοσφαίρου, αθλητικού διευθυντή και στο σκάουτινγκ».

Για τον προγραμματισμό: «Υπάρχει λόγος που αρχίσαμε με τους Κύπριους. Αυτή η διοίκηση πιστεύει στις ακαδημίες της. Είναι παίκτες που δεν έχει να ζηλέψει κανείς. Για τους ξένους, δεν τους προσεγγίσαμε ακόμη. Στόχος είναι να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ. Αφήσαμε την πόρτα ανοικτή, θα διαπραγματευτούμε με όσους διατηρούν συμβόλαια».

Για τον Πάμπλο Γκαρσία, στα τηλεοπτικά δεδομένα και στους διακανονισμούς: «Όλοι οι διακανονισμοί είναι κρίσιμοι. Είναι θέμα και σεβασμού. Για τα τηλεοπτικά του 2027 είναι δεσμευμένα, αλλά γίνονται διαπραγματεύσεις για να ελευθερωθούν. Με τον Παμπλο Γκαρσία μιλάμε καθημερινά με σεβασμό, είναι τιμή του που βρίσκεται στον ΑΠΟΕΛ. Συμφωνήσαμε ότι αυτό τον σεβασμό θα τον αποδείξουμε. Είναι ο πρώτος που θα μιλήσουμε αν το επιθυμεί, στο τέλος της σεζόν».

Για τον Αμπάγκανια: «Δέχθηκε συμβόλαιο διάρκειας και με διπλάσιες σχεδόν απολαβές. Πρώτος στόχος είναι να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ. Μεγαλύτερη νίκη δεν ήταν στο Άρης – ΑΠΟΕΛ. Εμείς πιστεύουμε στο ρόστερ, δεν πιστεύουμε ότι η πώληση ενός ποδοσφαίρου χαλούσε την ποιότητα του ρόστερ».

Για το αν μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να χτυπήσει το κύπελλο: «Περιμέναμε ότι μπορούμε βήμα βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, να αρχίσουμε με 30 βαθμούς. Τώρα λέω ότι μπορούμε να πάρουμε 27 στο πρωτάθλημα. Το πιστεύω. Στο κύπελλο, είμαστε προσηλωμένοι».