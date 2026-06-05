Στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ ο Παπαδόπουλος

Μετά τον Ρούμπεν Σέλες, ακολουθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος!

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θέλει να έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με προπονητές που έχει στη λίστα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, γι’ αυτό και εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Ελλαδίτη κόουτς.

Ο 54χρονος διαθέτει εμπειρίες κυρίως από το πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ κατά την λήξασα περίοδο, καθόταν στον πάγκο του Λεβαδειακού. Παράλληλα, στο βιογραφικό του υπάρχει και το όνομα του Ολυμπιακού Λευκωσίας, τον οποίο ανέλαβε το Καλοκαίρι του 2011 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, όπως επίσης και του Εθνικού (2012).

Η έλευση του στο νησί δεν σηματοδοτεί οποιαδήποτε εξέλιξη, παρά μόνο τη θέληση του ΑΠΟΕΛ να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο λανθασμένης επιλογής. Τα… τετ-α-τετ θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στον Χάρη Φωτίου και στους συνεργάτες του.