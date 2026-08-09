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Πετεβίνος: «Δέκα διαφορετικές μορφές ασπίδων, δέκα ενεργά αθλήματα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πετεβίνος: «Δέκα διαφορετικές μορφές ασπίδων, δέκα ενεργά αθλήματα»

Ανάρτηση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριο Πετεβίνο

Ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων αναφέρεται στις 10 διαφορετικές μορφές της ασπίδας του ΑΠΟΕΛ αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα του συλλόγου. 

Αναλυτικά όσα έγραψε στη σελίδα του στα ΜΚΔ: 

Η εξεύρεση και η παρουσίαση για πρώτη φορά, των 10 διαφορετικών μορφών της Ασπίδας του ΑΠΟΕΛ, αναδεικνύει ακόμα και στα σύμβολα πόσο επηρέαζε η εποχή και οι δυνατότητες τους, την διαμόρφωση της ιστορίας μιας ομάδας.

 Σε εποχές όπου το σήμα κοβόταν στο χέρι, γινόταν το περίγραμμα με το ψαλίδι, πολλές φορές «έφευγε» και ένα στραβό κόψιμο. Και όταν το σήμα ξεραβόταν και καμιά φορά, τότε θα τελείωνες και την σεζόν χωρίς να το έχεις πάνω. Πράγματα που τώρα θεωρούμε αυτονόητα, για δεκαετίες ολόκληρες ήταν από δύσκολα έως αδύνατα πολλές φορές. Η εκδήλωση παρουσίασης του επετειακού λογότυπου του ΑΠΟΕΛ, είχε δύο σκοπούς.

Να αναδείξει για πρώτη φορά όλες τις μορφές του σήματος του ΑΠΟΕΛ που φορέθηκαν σε επίσημες εμφανίσεις με κατάληξη το επετειακό λογότυπο και ταυτόχρονα να παρουσιάσει στον κόσμο όλα τα Αθλήματα του ΑΠΟΕΛ.

Που πολλοί μπορεί να μην ξέρουν καν την ύπαρξη τους και μετά την βραδιά της Πέμπτης, την έχουν μάθει. Ο ΑΠΟΕΛ αυτή την στιγμή διατηρεί 10 ενεργά αθλήματα, τα οποία χωρίζονται σε ακόμα περισσότερα τμήματα. Τα αθλήματα του ΑΠΟΕΛ είναι

1. BOWLING

2. ΠΥΓΜΑΧΙΑ

3. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

4. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

5. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

6. ΔΡΟΜΕΙΣ

7. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

8. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

9. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

10. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Όλα αυτά τα αθλήματα υποδιαιρούνται σε τμήματα, πολλές φορές σε γυναικεία και ανδρικά. Υποδιαιρούνται ταυτόχρονα και σε διαφορετικές μορφές (τμήματα) των ίδιων αθλημάτων. Όπως στην χειροσφαίριση έχουμε τα τμήματα χειροσφαίρισης στην άμμο ή στην σάλα. Στην ποδηλασία όπου έχουμε την ποδηλασία δρόμου και την ορεινή ποδηλασία.

Ή στην κολύμβηση έχουμε τους κολυμβητικούς αγώνες και το water polo. Ή στο ποδόσφαιρο όπου έχουμε, του ανοικτού χώρου, της σάλας, του γυναικείου ποδοσφαίρου και του ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου.

Κατανοώ ότι οι πλείστοι γνωρίζουν μόνο τα δημοφιλέστερα αθλήματα ή τα δημοφιλέστερα τμήματα. Ας μην ξεχνούν όμως και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και σε αυτά αγωνίζονται άνθρωποι περήφανοι που φοράνε το σήμα της ομάδας και που κανείς δεν τους δίνει την αναγνώριση που αξίζουν.

Και οι πλείστοι αφιερώνουν και τα δικά τους χρήματα και τον χρόνο τους ως εθελοντές αθλητές, γνωρίζοντας ότι τις περισσότερες φορές, οι πλείστοι δεν θα γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν. Χαίρομαι που στην εκδήλωση για το σήμα εκπροσωπήθηκαν όλα τα Αθλήματα. Μακάρι να υπήρχε ο χρόνος να είχαμε και όλα τα τμήματα που είναι υπερδιπλάσια των Αθλημάτων.

 

 

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