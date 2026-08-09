Αυτός ο Μαρκίνιος έλειψε

Ο Μαρκίνιος, στα 29 του, μπαίνει στην πέμπτη του σεζόν στον ΑΠΟΕΛ και ο στόχος του ιδίου αλλά και του προπονητή, είναι ξεκάθαρος. Να καταφέρουν και πάλι μέσω της δουλειάς να γίνει ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας.

Το λέμε αυτό διότι, η παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια στους γαλαζοκίτρινους ήταν τέτοια που θεωρούμε πως μπορεί να φτάσει σε εκείνα τα στάνταρ απόδοσής ή και ακόμα καλύτερα.

Πάντως, στο παιχνίδι με την Κηφισιά ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν. Πήρε πρωτοβουλίες, έφτιαξε ευκαιρίες και ήταν ουσιαστικός μπροστά από το αντίπαλο τέρμα.

Η αγωνιστική του παρουσία, άφησε ικανοποιημένο τον Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος γνωρίζει πως έχει στα χέρια του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του.

α.ψ