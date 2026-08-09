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Μπραν: Με 19 παίκτες στην Κύπρο - Εκτός αποστολής πέντε

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπραν: Με 19 παίκτες στην Κύπρο - Εκτός αποστολής πέντε

Η νορβηγική ομάδα ανακοίνωσε την αποστολή της για τον επαναληπτικό αγώνα με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»

Η αποστολή της Μπραν αποτελείται από 19 παίκτες ενώ πέντε έμειναν εκτός. 

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Η Μπραν έχει 19 παίκτες στην ομάδα που ταξιδεύει στην Κύπρο. 

Ο επαναληπτικός αγώνας εναντίον του Απόλλωνα Λεμεσού θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. ώρα Νορβηγίας και το VG+ θα μεταδώσει τον αγώνα. 

Δεν περιλαμβάνονται οι Ulrik Mathisen, Jonas Torsvik, Rabbi Matondo, Sakarias Opshal και Nana Kwame Boakye. 

1 Mathias Lønne Dyngeland 

12 Simen Vidtun Nilsen

36 Håkon Hellesøy

3 Fredrik Pallesen Knudsen

6 Cheikh Sbacke Diop

9 Niklas Castro

10 Kristall Mani Ingason

11 Bård Finne

16 Kristian Eriksen

17 Joachin

19 Joachim Eggert Aron Gudmundsson

20 Vetle Dragsnes

21 Denzel De Roeve

22 Sævar Atli Magnusson

23 Thore Pedersen

25 Niklas Jensen Wassberg

29 Noah Holm

32 Markus Haaland

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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