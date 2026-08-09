Μπραν: Με 19 παίκτες στην Κύπρο - Εκτός αποστολής πέντε
ΓΗΠΕΔΟ
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Η νορβηγική ομάδα ανακοίνωσε την αποστολή της για τον επαναληπτικό αγώνα με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»
Η αποστολή της Μπραν αποτελείται από 19 παίκτες ενώ πέντε έμειναν εκτός.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
Η Μπραν έχει 19 παίκτες στην ομάδα που ταξιδεύει στην Κύπρο.
Ο επαναληπτικός αγώνας εναντίον του Απόλλωνα Λεμεσού θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. ώρα Νορβηγίας και το VG+ θα μεταδώσει τον αγώνα.
Δεν περιλαμβάνονται οι Ulrik Mathisen, Jonas Torsvik, Rabbi Matondo, Sakarias Opshal και Nana Kwame Boakye.
1 Mathias Lønne Dyngeland
12 Simen Vidtun Nilsen
36 Håkon Hellesøy
3 Fredrik Pallesen Knudsen
6 Cheikh Sbacke Diop
9 Niklas Castro
10 Kristall Mani Ingason
11 Bård Finne
16 Kristian Eriksen
17 Joachin
19 Joachim Eggert Aron Gudmundsson
20 Vetle Dragsnes
21 Denzel De Roeve
22 Sævar Atli Magnusson
23 Thore Pedersen
25 Niklas Jensen Wassberg
29 Noah Holm
32 Markus Haaland