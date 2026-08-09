Ανατροπή με Μαρμούς για τη Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Ατλέτικο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ομάρ Μαρμούς, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης σε φιλική αναμέτρηση στη Σεούλ, γυρίζοντας το παιχνίδι μέσα σε μόλις τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Ατλέτικο ήταν εκείνη που πήρε το προβάδισμα λίγο πριν την ανάπαυλα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κόκε, η άμυνα της Σίτι δεν απομάκρυνε σωστά και ο Μόρτεν Χιούλμαντ έστρωσε την μπάλα στον 16χρονο Χόρχε Ντομίνγκες, ο οποίος νίκησε τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα για το 1-0.

Η απάντηση των «πολιτών» ήρθε στο 57ο λεπτό. Ο Αντουάν Σεμένιο έκανε εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά, κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και γύρισε χαμηλά προς την περιοχή, με τον Μαρμούς να πλασάρει για την ισοφάριση.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, το σκηνικό επαναλήφθηκε σχεδόν ίδιο. Ο Σεμένιο βρήκε ξανά χώρο από τα αριστερά και ο Μαρμούς εκμεταλλεύτηκε τη χαμηλή σέντρα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή μέσα σε ένα τρίλεπτο.

Η Ατλέτικο προσπάθησε να αντιδράσει και ο Λι Κανγκ-Ιν, που αποθεώθηκε από τους περισσότερους από 50.000 θεατές στο Seoul World Cup Stadium κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-2. Ωστόσο, το σουτ που επιχείρησε από το ύψος του πέναλτι κατέληξε λίγο άουτ.

Η Σίτι «κλείδωσε» τη νίκη στις καθυστερήσεις. Ο Ντιβίν Μουμπάμα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ραγιάν Αΐτ-Νουρί και ο τελευταίος εκτέλεσε χαμηλά και δυνατά, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

sport-fm.gr