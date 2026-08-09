Άλλαξε ο... αέρας στην Ανόρθωση, έγινε αλλιώτικος και αισιόδοξος

Όσοι βρέθηκαν στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» το βράδυ της Τρίτης αντιλήφθηκαν πως ο… αέρας άλλαξε. Είναι αλλιώτικος και αισιόδοξος.

Χωρίς υποσχέσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια, η νέα διοίκηση ζήτησε μόνο το αυτονόητο: Στήριξη και υπομονή. Η νέα σεζόν θα είναι δύσκολη αγωνιστικά, όμως οικονομικά υπάρχει φως στο τούνελ.

Η «Κυρία» μέχρι την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει κατά σειρά ΑΕΛ, Απόλλωνα, ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Μια σειρά που θα χρειαστεί μεγάλα αποθέματα υπομονής και στήριξης, καθώς η αρχή δεν είναι βατή.

Στα θετικά βέβαια, είναι πως οι Ανορθωσιάτες έδειξαν ήδη τον δρόμο.

Α.Κ