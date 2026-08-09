Γιαννακόπουλος για Αγγελόπουλους: «Έχουν σύνδρομο της Στοκχόλμης μαζί μου - Τους έστελνα φυτά και έψαχναν για μικρόφωνα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τη μεγάλη αντιπαλότητα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να ρίξει γέφυρες, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.

Σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε αρχικά στο αν θεωρεί εφικτή μια ειρήνη ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

«Το έχω πει χιλιάδες φορές. Έχω προσπαθήσει να το κάνω πιο ανθρώπινο. Να παίξουμε ένα μονό και να στείλουμε τα χρήματα σε ένα ορφανοτροφείο. Είχα φτιάξει κασκόλ μισό Παναθηναϊκός, μισό Ολυμπιακός, που έγραφαν “όχι στη βία”. Τους είχα πάρει τηλέφωνο και τους είχα ρωτήσει αν θέλουν να έρθω στο γήπεδο και να φέρω μερικά, να καθίσουμε μαζί».

Όπως υποστήριξε, ωστόσο, η προσπάθειά του δεν βρήκε ανταπόκριση από τους αδερφούς Αγγελόπουλους: «Μου είπαν “όχι, η ομάδα μας, οι οπαδοί μας, ο οργανισμός μας δεν είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο”. Και λυπάμαι πολύ. Δεν υπάρχει θέληση από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει θέληση».

Ο Γιαννακόπουλος αποκάλυψε μάλιστα πως στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να διατηρήσει πιο προσωπική σχέση με την οικογένεια των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, στέλνοντας ακόμη και δώρα σε προσωπικές τους περιστάσεις: «Σε προσωπικό επίπεδο, συνήθιζα να στέλνω σαμπάνιες σε κάθε γιορτή, κάθε Χριστούγεννα, όταν γεννιούνταν τα παιδιά τους, όταν ήταν στο νοσοκομείο. Και άκουσα ότι έβγαζαν τα φυτά που τους έστελνα έξω, επειδή πίστευαν ότι είχα βάλει μικρόφωνα».

Σε ερώτηση για το αν θα ήταν διατεθειμένος να καθίσει ξανά στο ίδιο τραπέζι με τους Αγγελόπουλους, ακόμη και αν εκείνοι έκαναν το πρώτο βήμα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού απάντησε θετικά, θυμίζοντας ωστόσο ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, είχε συμβεί στο παρελθόν.

«Πολλές φορές είμαι έτοιμος να καθίσω στο ίδιο τραπέζι. Όταν κάθισα μία φορά στο ίδιο τραπέζι, δέχθηκα σωματική επίθεση από έναν από τους δύο. Αυτό έγινε στο γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού πριν από μερικά χρόνια», ανέφερε.

Παρά την ένταση της αντιπαράθεσης, ο Γιαννακόπουλος έστειλε στη συνέχεια ένα διαφορετικό μήνυμα, μιλώντας για τη σημασία της αγάπης και της οικογένειας.

«Το νούμερο ένα πράγμα στη ζωή είναι η αγάπη. Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τα παιδιά σου είναι να τα αγαπάς. Να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει αγάπη γύρω τους. Οι γονείς σου σε αγαπούν, οι θείοι σου σε αγαπούν, τα αδέρφια σου, οι αδερφές σου, τα ξαδέρφια σου. Παίρνεις αγάπη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη ασπίδα στη ζωή. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δική του προσπάθεια να κατανοήσει την πλευρά των αδερφών Αγγελόπουλων, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Προσπαθώ να μπω στη θέση τους και να καταλάβω γιατί έχουν αυτό το “σύνδρομο της Στοκχόλμης” απέναντί μου. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω γιατί».

sport-fm.gr