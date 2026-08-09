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Θρήνος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός παίκτης και κόουτς, Ντον Νέλσον

ΓΗΠΕΔΟ

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Θρήνος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός παίκτης και κόουτς, Ντον Νέλσον

Στα 86 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ντον Νέλσον, ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του NBA.

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή την Κυριακή ο Ντον Νέλσον, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές στην ιστορία του NBA. Ο Hall of Famer άφησε το αποτύπωμά του τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα NBA ως παίκτης και αναδειχθεί τρεις φορές Coach of the Year.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, η οποία ανέφερε πως ο Νέλσον «έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριο», έχοντας στο πλευρό του τους αγαπημένους του ανθρώπους. Η οικογένειά του πρόσθεσε πως τις τελευταίες ημέρες φίλοι και συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί γύρω του, μοιραζόμενοι μαζί του όμορφες αναμνήσεις.

Ο Νέλσον κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα με τους Μπόστον Σέλτικς ως παίκτης, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του αμερικανικού μπάσκετ. Ως head coach εργάστηκε μεταξύ άλλων στους Μιλγουόκι Μπακς, τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Ντάλας Μάβερικς.

Στην προπονητική του καριέρα μέτρησε 1.335 νίκες, επίδοση που τον κατατάσσει δεύτερο όλων των εποχών στην ιστορία του NBA, πίσω μόνο από τον Γκρεγκ Πόποβιτς. Παράλληλα, κέρδισε τρεις φορές το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς, το 1983, το 1985 και το 1992.

Ο Νέλσον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στους Ουόριορς, ενώ η τελευταία του προπονητική θητεία ολοκληρώθηκε στο Γκόλντεν Στέιτ τη σεζόν 2009/10, όταν στον πρώτο του χρόνο βρισκόταν και ο Στεφ Κάρι.

Το 2012 μπήκε στο Naismith Basketball Hall of Fame, επισφραγίζοντας μία τεράστια διαδρομή στο άθλημα. Η κληρονομιά του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους τίτλους και τις νίκες, καθώς θεωρείται ένας από τους προπονητές που συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη του σύγχρονου μπάσκετ.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

NBA

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