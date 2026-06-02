ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο… μπλοκάκι του ΑΠΟΕΛ ο Ρούμπεν Σέλες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο… μπλοκάκι του ΑΠΟΕΛ ο Ρούμπεν Σέλες

Το πρώτο κεφάλαιο που καλείται να κλείσει άμεσα, αφορά στον προπονητή

Αθόρυβα αλλά ασταμάτητα δουλεύουν στον ΑΠΟΕΛ για την επόμενη μέρα.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απέχει μόλις λίγες ώρες μακριά (04/06), ωστόσο η διοίκηση θέλει να είναι έτοιμη ανεξάρτητα με το ποια θα είναι η κατάληξη με τον Σάββα Λιασή. Ο προγραμματισμός πρέπει να τρέξει άμεσα ώστε η ομάδα της πρωτεύουσας να είναι έτοιμη στην προετοιμασία και ως κατ’ επέκταση στη νέα σεζόν.

Το πρώτο κεφάλαιο που καλείται να κλείσει άμεσα, αφορά στον προπονητή. Ένα από τα ονόματα που αξιολογείται θετικά είναι αυτό του Ρούμπεν Σέλες. Πρόκειται για 42χρονο Ισπανό με εμπειρίες από την Αγγλία ως βοηθός, καθώς βρέθηκε στα επιτελεία των Σαουθάμπτον, Ρέντινγκ, Χαλ Σίτι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σέλες βρίσκεται στο νησί για επαφές, χωρίς όμως αυτό να δηλώνει πως είναι ο εκλεκτός. Ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του γνωρίζουν πως το ποδοσφαιρικό τμήμα θα τύχει σημαντικής… αναδόμησης και ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα ο Ευαγόρας Αντωνίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Οκκά η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Έληξε η προθεσμία, κατατέθηκε μόνο ο συνδυασμός του Ντίνου Τουμαζή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο… μπλοκάκι του ΑΠΟΕΛ ο Ρούμπεν Σέλες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αν στραβώσει του Άλβαρες, θα τα δώσει όλα για Κέιν η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ - Αναλύεται η επόμενη μέρα

ΑΕΛ

|

Category image

Επίσημη η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Νέος πρόεδρος της ΚΟΚ ο Λούης Δημητρίου

Κύπρος

|

Category image

«Σημάδι» παραμονής από Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Η Μπάγερν Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενίσχυση στον άσο για την ΑΕΚ, ανακοίνωσε Μούφτιτς

ΑΕΚ

|

Category image

«Έδεσε» Ντιόν η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Άταμαν: «Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεάζονται, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι μπάλες της νέας σεζόν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τίτλος και εντυπωσιακό ρεκόρ καριέρας για τον Ελευθέριο Νέο στο Διπλό

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη