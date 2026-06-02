Στο… μπλοκάκι του ΑΠΟΕΛ ο Ρούμπεν Σέλες

Αθόρυβα αλλά ασταμάτητα δουλεύουν στον ΑΠΟΕΛ για την επόμενη μέρα.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απέχει μόλις λίγες ώρες μακριά (04/06), ωστόσο η διοίκηση θέλει να είναι έτοιμη ανεξάρτητα με το ποια θα είναι η κατάληξη με τον Σάββα Λιασή. Ο προγραμματισμός πρέπει να τρέξει άμεσα ώστε η ομάδα της πρωτεύουσας να είναι έτοιμη στην προετοιμασία και ως κατ’ επέκταση στη νέα σεζόν.

Το πρώτο κεφάλαιο που καλείται να κλείσει άμεσα, αφορά στον προπονητή. Ένα από τα ονόματα που αξιολογείται θετικά είναι αυτό του Ρούμπεν Σέλες. Πρόκειται για 42χρονο Ισπανό με εμπειρίες από την Αγγλία ως βοηθός, καθώς βρέθηκε στα επιτελεία των Σαουθάμπτον, Ρέντινγκ, Χαλ Σίτι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σέλες βρίσκεται στο νησί για επαφές, χωρίς όμως αυτό να δηλώνει πως είναι ο εκλεκτός. Ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του γνωρίζουν πως το ποδοσφαιρικό τμήμα θα τύχει σημαντικής… αναδόμησης και ο χρόνος μετρά αντίστροφα.