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ΒΙΝΤΕΟ: Στο Ροζάριο μαζί με την οικογένειά του ο Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Στο Ροζάριο μαζί με την οικογένειά του ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι μαζί με την οικογένειά του έφτασαν στο Ροζάριο, για να παρευρεθούν στην κηδεία του πατέρα του.

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του Λιονέλ Μέσι, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (7/8) σε κλινική στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ο επιχειρηματίας και μάνατζερ του ποδοσφαιριστή ήταν 68 ετών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Μέσι, έμεινε εκτός αποστολής της Ίντερ Μαϊάμι με τη Μοντερέι και ταξίδεψε στην Αργεντινή και στη γενέτειρά του, το Ροσάριο, μαζί με την οικογένειά του, για να παρευρεθεί στην κηδεία του πατέρα του.

Όπως αναφέρουν στο σύνολό τους τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η OLe, η Marca, η As και η ιταλική Gazzeta dello Sport, ο σύζυγος της Σέλια Κουτσιτίνι και πατέρας του Λιονέλ, του Ροντρίγκο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, Χόρχε Μέσι, αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο στην εξαιρετική ποδοσφαιρική καριέρα του γιου του. Ήταν ο αρχηγός της οικογένειας, ο άνθρωπος που τον καθοδηγούσε και εκείνος που αναλάμβανε όλες τις ευθύνες μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.

Ήταν αυτός που φρόντισε ώστε ο Λιονέλ να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα όταν ήταν ακόμη νεαρός ποδοσφαιριστής στη Νιούελς Ολντ Μπόις και εκείνος που στάθηκε στο πλευρό του στη Βαρκελώνη, όταν ξεκίνησαν μαζί την προσπάθεια για να κάνουν το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη, την ώρα που η μητέρα του φρόντιζε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο Ροσάριο.

Η παρουσία του

Η παρουσία του Χόρχε Μέσι ήταν διαρκής στο πλευρό του κορυφαίου παίκτη όλων των εποχών. Τον προστάτευε διακριτικά, χωρίς να βρίσκεται σχεδόν ποτέ στο προσκήνιο. Με τα χρόνια μιλούσε ελάχιστα, ωστόσο είχε καταθέσει τη δική του μαρτυρία σε αρκετά βιβλία που αφορούσαν τη ζωή του γιου του.

Στον λογαριασμό του στο Instagram υπήρχαν σποραδικές αναρτήσεις για τις επιτυχίες του Λιονέλ, αλλά και στιγμές οικογενειακής χαράς με τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του.

Ήταν συνηθισμένο να τον βλέπει κανείς να φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με την οικογένειά του. Γι' αυτό και η απουσία εικόνων της οικογένειας Μέσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε προκαλέσει εντύπωση, με εξαίρεση την παρουσία της Αντονέλα μαζί με τους γιους τους, Τσίρο, Ματέο και Τιάγκο.

Ο Λιονέλ είχε θεαθεί αρκετές φορές να δακρύζει μετά από γκολ του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όταν ο πρώην συμπαίκτης του, Σόριν, τον ρώτησε τον λόγο, εκείνος απάντησε πως περνούσε ένα δύσκολο οικογενειακό πρόβλημα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία.

thetoc.gr

 

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ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

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