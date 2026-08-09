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Οι νεοφερμένοι του ΑΠΟΕΛ που έδωσαν άλλο... χρώμα και ο άλλος Μαρκίνιος

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι νεοφερμένοι του ΑΠΟΕΛ που έδωσαν άλλο... χρώμα και ο άλλος Μαρκίνιος

Συγκρατημένα χαμόγελα στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο.

Μέσα από ένα φιλικό, δεν μπορείς ούτε να πανηγυρίζεις, ούτε όμως να βγάζεις αρνητικά συμπεράσματα.

Το πρόσημο που άφησε για τον ΑΠΟΕΛ το φιλικό απέναντι στην Κηφισιά, ήταν θετικό, παρόλο που δεν συνοδεύτηκε με τη χαρά της νίκης (2-2). Ισοφάριση που ήρθε στα τελικά στάδια, από δύο βολέ.

Οι νεοφερμένοι που έπαιξαν βασικοί, όπως οι Λημνιός, Πεδρόσο, Σάστρε και Τζούρισιτς, σε κάποιες στιγμές έδειξαν την ποιότητα που τους συνοδεύει. Ο πρώτος σέρβιρε και σκόραρε με τον δεύτερο να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Ο Ισπανός δεξίος μπακ ήταν συνεχώς μέσα στις φάσεις στο επιθετικό κομμάτι και δεν δείχνει να περιορίζεται μονάχα στα αμυντικά του.  Όσον αφορά τον Τζούρισιτς, ο οποίος ενσωματώθηκε στο φινάλε της προετοιμασίας, θέλει ακόμη τον χρόνο του, όμως ήταν αντιληπτό από τις επαφές του με την μπάλα ότι ήρθε για να κάνει τη διαφορά.

Από τους παλιούς, αυτός φυσικά που... θύμισε κάτι από τα παλιά, ήταν ο Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος είχε όρεξη, έβγαλε ενέργεια και η παρουσία του συνοδεύτηκε και με γκολ. 

Σίγουρα ήταν ένα φιλικό που εξάχθηκαν κάποια συμπεράσματα. Υπάρχει όμως δρόμος για βελτιώσεις και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίκος Παπαδόπουλος ο οποίος ζητά περισσότερη διάρκεια στην απόδοση. Άπαντες στον ΑΠΟΕΛ θεωρούν πως με την ενσωμάτωση και των τελευταίων κομματιών στο παζλ, θα γίνει ακόμη πιο καλή η ομάδα, θα αποκτήσει βάθος το ρόστερ και θα είναι έτοιμη για πρωταγωνιστικούς στόχους.

 

 

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