Λίβερπουλ: Ήττα στο πρώτο φιλικό του Άνφιλντ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Άντονι Ιραόλα είδε ξανά τους παίκτες του στη Λίβερπουλ να πετούν στα σκουπίδια προβάδισμα δυο τερμάτων, με τη Μονακό να φεύγει από το Μέρσεϊσαϊντ με το υπέρ της 3-2 σε φιλικό προετοιμασίας.
ΣΜπορεί ο Ίσακ και ο Βιρτς να κέρδισαν ψυχική τόνωση με τα γκολ που πέτυχαν για τη Λίβερπουλ στο πρώτο της φιλικό ματς μπροστά στο κοινό της στο «Άνφιλντ» για το φετινό καλοκαίρι, αλλά οι «κόκκινοι» στο φινάλε άφησαν πολύ περίεργη γεύση στους οπαδούς τους.
Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει από το εις βάρος της 2-0 και να επιβληθεί 3-2, όπως το είχε κάνει πριν από μερικές μέρες και η Λιντς, η οποία είχε επικρατήσει με τον ίδιο τρόπο, αλλά με το τελικό 4-2 απέναντι στους «κόκκινους».
Τα 7 γκολ παθητικό σε δυο φιλικά παιχνίδια είναι στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίσει φοβερά τον Άντονι Ιραόλα, ο Χράφενμπεχρ θα χρειαστεί βοήθεια στα χαφ, ο Ίσακ θα πρέπει να βοηθά στο πρεσάρισμα, βασικός αγωνίστηκε ο Τσιμίκας, σε κακή μέρα ο Σόμποσλαϊ. Ντεμπούτο με την κόκκινη φανέλα έκανε ο Βίκτορ Μουνιόζ.
Alex on target 🎯 pic.twitter.com/PT6AYrLxyz— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026
Our second goal of the game, scored by Wirtz… we think 🤔 pic.twitter.com/FUzA363Oxw— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026
🔥 ANOTHER ONE FOR MONACO!— SportsDey.com (@SportsDey247) August 9, 2026
Mika Biereth levels it up for AS Monaco in the 56th minute!
Liverpool surrender their early two-goal cushion at Anfield.
🔴 2-2 ⚪ #SportsDey #MikaBiereth #Monaco #Liverpool #LFC #PreSeason #Anfield #Football pic.twitter.com/FJKsgGlMjy
sport-fm.gr