Λίβερπουλ: Ήττα στο πρώτο φιλικό του Άνφιλντ

ΣΜπορεί ο Ίσακ και ο Βιρτς να κέρδισαν ψυχική τόνωση με τα γκολ που πέτυχαν για τη Λίβερπουλ στο πρώτο της φιλικό ματς μπροστά στο κοινό της στο «Άνφιλντ» για το φετινό καλοκαίρι, αλλά οι «κόκκινοι» στο φινάλε άφησαν πολύ περίεργη γεύση στους οπαδούς τους.

Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει από το εις βάρος της 2-0 και να επιβληθεί 3-2, όπως το είχε κάνει πριν από μερικές μέρες και η Λιντς, η οποία είχε επικρατήσει με τον ίδιο τρόπο, αλλά με το τελικό 4-2 απέναντι στους «κόκκινους».

Τα 7 γκολ παθητικό σε δυο φιλικά παιχνίδια είναι στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίσει φοβερά τον Άντονι Ιραόλα, ο Χράφενμπεχρ θα χρειαστεί βοήθεια στα χαφ, ο Ίσακ θα πρέπει να βοηθά στο πρεσάρισμα, βασικός αγωνίστηκε ο Τσιμίκας, σε κακή μέρα ο Σόμποσλαϊ. Ντεμπούτο με την κόκκινη φανέλα έκανε ο Βίκτορ Μουνιόζ.

Alex on target 🎯 pic.twitter.com/PT6AYrLxyz — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026

Our second goal of the game, scored by Wirtz… we think 🤔 pic.twitter.com/FUzA363Oxw — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026

sport-fm.gr