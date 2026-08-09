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Γιαννακόπουλος: «Οι Ολυμπιακοί φώναζαν για οφσάιντ στο μπάσκετ, πριν 10 χρόνια έμαθαν ότι η μπάλα είναι πορτοκαλί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιαννακόπουλος: «Οι Ολυμπιακοί φώναζαν για οφσάιντ στο μπάσκετ, πριν 10 χρόνια έμαθαν ότι η μπάλα είναι πορτοκαλί»

Στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στους EuroInsiders, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για όλα

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στους EuroInsiders. Συνέντευξη η οποία αναρτήθηκε στο κανάλι τους στο Youtube. Σε κομμάτι της συζήτησης, ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» αναφέρθηκε εκτενώς σε διάφορα ζητήματα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε για το πως έχει αλλάξει ο ίδιος και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δυο χρόνια, ενώ μίλησε εκτενώς και για τη σχέση του με τον Εργκίν Αταμάν. Υπογράμμισε πως δεν ικανοποιήθηκε από την στάση του κόσμου απέναντι στον Τούρκο κόουτς τον τελευταίο χρόνο, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση να ολοκληρώσει τη συνεργασία μαζί του, την πιο δύσκολη στην μπασκετική του ζωή.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ μίλησε και για τη σχέση που διατηρεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, Παναγιώτη και Γιώργο. Τέλος, φυσικά υπήρξε συζήτηση για τα όσα σημειώθηκαν στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στους δυο «αιωνίους».

Δείτε το πρώτο μέρος της συνέντευξης:

athletiko.gr 

 

 

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