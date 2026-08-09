Τα «δεύτερα» της Τσέλσι δεν δικαίωσαν τον Τσάμπι Αλόνσο κόντρα στην Γιόχορ από τη Μαλαισία

Ένα 24ωρο μετά τον φιλικό… θρίαμβο κόντρα στη Μίλαν, η πλειοψηφία όσων δεν αγωνίστηκαν συμμετείχε σε φιλικό με την Γιόχορ από τη Μαλαισία, αλλά η Τσέλσι έμεινε στο 3-3 ισοφαρίζοντας στο 89’.

Ο Τσάμπι Αλόνσο είδε και τα «δεύτερα» της Τσέλσι σε δράση, με τους Τζάκσον, Κέντα, Εστεβάο και Ανσελμίνο να παίρνουν χρόνο συμμετοχής με άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές των «μπλε» του Λονδίνου.

Η αγγλική ομάδα φανέρωσε μεγάλες αδυναμίες αμυντικά, έκανε προσωρινή ανατροπή με τα δυο πέναλτι του Ντέλαπ στο 43’ και το 62’, ο φορ της Τσέλσι έχασε κι άλλες καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά τελικά οι Μαλαισιανοί έκαναν κι εκείνοι come-back.Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ στο 89ο λεπτό για ν’ αποφευχθεί η ήττα για το σύνολο του Αλόνσο και να διαμορφωθεί το τελικό 3-3.

sport-fm.gr