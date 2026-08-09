Κοίταξε στα μάτια την Ουνιόν ο Άρης

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα της Μπουντεσλίγκα εμφανίστηκε ο Άρης ο οποίος τελικά ηττήθηκε από την Ουνιόν Βερολίνου με 3-2.

Απέναντι στους Γερμανούς που παρατάχθηκαν με τη βασική τους ομάδα, ο Άρης παρουσίασε και πάλι τα στοιχεία που δείχνουν πλέον να χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του. Πρέσινγκ και καλή κυκλοφορία. Μάλιστα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία επίσης έπαιζε με ψηλό πρέσινγκ, η ομάδα μας κυκλοφόρησε καλά τη μπάλα, βγήκε αρκετές φορές από την περιοχή της με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ήταν αρκετά καλή επιθετικά και παράλληλα δεν επέτρεψε τη δημιουργία ευκαιριών στο ανοικτό γήπεδο. Μάλιστα, στο 15΄ ο Άρης άνοιξε το σκορ με έναν εξαιρετικό συνδυασμό των Χαραλάμπους-Ελ Αλάτσι και Νίκολιτς, με τον τελευταίο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Από την άλλη οι Γερμανοί έδειχναν επικίνδυνοι στις στημένες μπάλες αφού υπερείχαν εμφανώς σε ύψος. Από ισάριθμα κόρνερ στο 31’και το 37’σκόραραν δύο γκολ και γύρισαν το παιχνίδι.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός και αφού χρειάστηκαν 2 επεμβάσεις του Ζάντρο, στο 59-60, ο Βέρτον απείλησε στο 61 και στο 63 ο Εφαγκέ από ασίστ του Χαραλάμπους, με ωραία προσπάθεια ισοφάρισε 2-2. Στο 79’ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε κράτημα στην περιοχή και οι Γερμανοί ευστόχησαν για το τελικό 3-2.

Το μελανό σημείο του αγώνα ήταν ο τραυματισμός του Βανά Άλβες στον ώμο στο 39΄και η σοβαρότητα του τραυματισμού του θα διαφανεί τις επόμενες μέρες.

Μετά τα 90 λεπτά, οι δύο ομάδες έπαιξαν και τρίτο ημίχρονο, δίνοντας αγωνιστικά λεπτά σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το τρίτο 45λεπτο, ο Ζάντρο κατέγραψε μια καλή απόκρουση και ο Άρης είχε μια καλή προϋπόθεση χωρίς ωστόσο να αλλάξει το σκορ.

Ο Άρης ξεκίνησε το παιχνίδι με τους: Βανά Άλβες (39’Ζάντρο), Γιαγκό (75’Σανέ), Μάτισικ (75’Μαρτίνοφ), Λέλε, Κορέϊα 75’Σέζαρ), Σαρφό, Χαραλάμπους (87’Ακάμπα), Νίκολιτς (75’Νίκολιτς), Βέρτον, Ελ Αλάτσι και Εφαγκέ (75’Γκαλιάτα).

Στο τρίτο ημίχρονο ο Άρης αγωνίστηκε με τους: Ζάντρο, Α. Δημητρίου (40’ Τριμιντής), Μαρτίνοφ, Μπάντελι, Σέζαρ, Ακάμπα, Γκαλιάτα, Χ”Γιάννη, Σανέ, Κασσιανίδη και Πουρίκκο.