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ΦΩΤΟΣ: Κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο ο Χόρχε Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟΣ: Κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο ο Χόρχε Μέσι

Ο 39χρονος σταρ αποχαιρέτησε τον πατέρα και μέντορά του, Χόρχε, στην κηδεία του που τελέστηκε στο Ροσάριο

Το τελευταίο αντίο στον πάτερα του, Χόρχε, είπε την Κυριακή (9/8) ο Λιονέλ Μέσι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, κοντά στη γενέτειρά του, το Ροσάριο.

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή μία ημέρα πριν σε ηλικία 68 ετών. Υπήρξε για τον γιο του στήριγμα σε συναισθηματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και ο ατζέντης του παγκόσμιου σταρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είχε φτάσει το βράδυ του Σαββάτου στο Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος από το Μαϊάμι, μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα παιδιά τους.

Αμέσως κατευθύνθηκαν προς την κοντινή πόλη Πέρες, όπου είχε προγραμματιστεί μια ιδιωτική τελετή σε νεκροταφείο, η πρόσβαση στο οποίο είχε αποκλειστεί αυστηρά.

Γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι αρκετά οχήματα άρχισαν να αποχωρούν από το νεκροταφείο, γεγονός που υποδήλωνε την ολοκλήρωση της τελετής, όπως και η αποχώρηση των ανδρών ιδιωτικής ασφάλειας που βρίσκονταν εκεί από την προηγούμενη ημέρα.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής επιβεβαίωσαν επίσης ότι η τελετή είχε ολοκληρωθεί.

Από νωρίς το πρωί, τα κάγκελα του νεκροταφείου Ελ Πράδο, που ήταν σχεδόν έρημο, εκτός από δημοσιογράφους και λίγους αστυνομικούς, είχαν στολιστεί με μια φανέλα με το Νο10, μηνύματα γραμμένα σε φύλλα χαρτιού, όπως «Κουράγιο Λέο, σε αγαπάμε» και «Κουράγιο, οικογένεια Μέσι!», καθώς και ένα στεφάνι λουλουδιών, όπως διαπίστωσε το AFP.

Μεταξύ των λίγων φιλάθλων που βρέθηκαν εκεί ήταν ο 15χρονος Λούκας Μπλάνκο, από μια γειτονιά της Πέρες, ο οποίος ετοιμαζόταν να κρεμάσει στα κάγκελα το δικό του μήνυμα: «Κουράγιο, Μέσι».

«Έχει δώσει τόση χαρά σε αυτή τη χώρα, τώρα είναι η σειρά μας να του ανταποδώσουμε λίγη από αυτή και να τον παρηγορήσουμε», ανέφερε.

«Κάναμε 700 χιλιόμετρα για να είμαστε εδώ, θέλαμε να σταθούμε δίπλα στον Λέο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσαν ο Κάρλος και η Άνα, ένα ζευγάρι από την Τρες Αρόγιος, πόλη νότια του Μπουένος Άιρες.

protothema.gr 

 

 

 

 

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