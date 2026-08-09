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Το teaser της ΑΕΚ για την κιτρινόμαυρη φανέλα της νέας αγωνιστικής σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

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Το teaser της ΑΕΚ για την κιτρινόμαυρη φανέλα της νέας αγωνιστικής σεζόν

Η ΑΕΚ δημοσίευσε το teaser για την εντός έδρας φανέλα της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της μετά και τη φιλική τεσσάρα επί της Athens Kallithea και πλέον στρέφει την προσοχή της στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν και τον τελικό του Superbet Super Cup της Τετάρτης (12/08) στο Ηράκλειο της Κρήτης κόντρα στον ΟΦΗ.

Το βράδυ της Κυριακής (09/08) η Ένωση έδωσε μια μικρή «γεύση» στους φίλους της ομάδας από τη νέα κιτρινόμαυρη εμφάνιση της σεζόν 2026/27, δημοσιεύοντας στα social media το teaser από την πρώτη φανέλα του συλλόγου.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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