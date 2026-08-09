H άμυνα «μπετόν» είναι ο οδηγός του

Η ομάδα της Λεμεσού έφυγε από τη Νορβηγία με τεράστιο διπλό, το οποίο δίνει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στους κυανόλευκους για πρόκριση. Το σύνολο του Αργεντινού προπονητή παρουσιάζει βελτίωση παιχνίδι με παιχνίδι, ενώ το πάθος διακρίνεται σε κάθε αναμέτρηση. Είτε φιλική είτε… επίσημη. Παράλληλα, ξεχωρίζει η «άρνηση» να δεχθεί γκολ! Ο Απόλλωνας πριν την έναρξη των επίσημων διοργανώσεων, έδωσε τέσσερα φιλικά. Τρία στην Ολλανδία και ένα επί κυπριακού εδάφους, πρόβα τζενεράλε πριν την Ευρώπη. Σε κανένα από αυτά δεν παραβιάστηκε η εστία του, σε συντελεστή 5-0!

Κι αν τα… φιλικά είναι για τους προπονητές, τότε τα επίσημα είναι για συμπεράσματα, κι αυτά μόνο απογοητευτικά δεν είναι! Η ομάδα της Λεμεσού διατηρεί «καθαρή» την εστία της στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Ντίλα Γκόρι (4-0, 3-0) και στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν (1-0).

Με 13 γκολ ενεργητικό και 0 παθητικό, φαίνεται πως η δουλειά βγαίνει εντός των τεσσάρων γραμμών. Ο Απόλλωνας έχει δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο υπό τις οδηγίες του Λοσάδα, γι’ αυτό και η αισιοδοξία ξεχειλίζει στο Κολόσσι ενόψει της συνέχειας.

Ίσως με επιπλέον επιλογές

Η προετοιμασία του Απόλλωνα μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς η ρεβάνς με την Μπραν ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη (11/08). Ο Λοσάδα δεν υπολογίζει στον Ασουνσάο. Όσον αφορά τον Ούγκμπο, εγγράφηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και ίσως συστηθεί στον κόσμο της ομάδας προερχόμενος από τον πάγκο. Τέλος, για τον Κονομή, που αποχώρησε προληπτικά από το πρώτο ματς, η επίσημη ενημέρωση έκανε λόγο για μικρής βαρύτητας μυικό τραυματισμό στην περιοχή των προσαγωγών, και ως εκ τούτου η συμμετοχή του θα ξεκαθαρίσει στην προπόνηση της Δευτέρας.