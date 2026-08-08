Παπαδόπουλος: «Πίστη στο πλάνο μας - Εγώ τους πιστεύω»

Είδε θετικά πράγματα από την παρουσία του ΑΠΟΕΛ στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, σημείωσε πως τα γκολ που πέτυχε η ομάδα του, του άρεσαν γιατί ήρθαν από συνδυασμούς, τόνισε πως πρέπει να υπάρχει περισσότερη διάρκεια και ένταση, ενώ στάθηκε και στους Κύπριους παίκτες.

Όσο για την πορεία της προετοιμασίας, είπε: «Είμαι ευχαριστημένος. Το μόνο στενάχωρο είναι ότι είχαμε ένα σημαντικό τραυματισμό. Αυτό του Ντάνιελ. Είναι και ο Σταύρος Γεωργίου αλλά έρχεται σύντομα πίσω».

Για το πως είδε το φιλικό, σχολίασε: «Πρέπει να αποκτήσουμε διάρκεια και ένταση. Υπάρχουν και οι στιγμές που δεν πήγαμε καλά».

Όσο για τη φιλοσοφία του και το επιθετικό ποδόσφαιρο, σημείωσε: «Θέλουμε να είμαστε καλοί σε όλες τις φάσεις. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει συνηθίσει να βλέπει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Μου άρεσαν τα γκολ, καθώς πρόλθαν από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Πίστη στο πλάνο μας και θα είμαστε καλύτεροι, παιχνίδι με παιχνίδι».

Για την έναρξη του πρωταθλήματος επισήμανε ότι: «Είμαστε υποχρεωμένοι να ετοιμάσουμε την ομάδα. Να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας από την αρχή του πρωταθλήματος» ενώ για το ρόστερ του, είπε: «Εγώ τους πιστεύω. Να δούμε Κύπριους παίκτες να έχουν συμμετοχή και να πιστέψουν στον εαυτούς τους».