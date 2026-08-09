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Δύο «χρυσές» ενδεκάδες Κύπριοι!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Δύο «χρυσές» ενδεκάδες Κύπριοι!

Έντεκα εντός και έντεκα εκτός συνόρων σπάνε το φράγμα του μισού εκατομμυρίου.

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι βρίσκεται στην κορύφωσή του και το «Γήπεδο» ανοίγει τον φάκελο του κυπριακού ποδοσφαιρικού χρηματιστηρίου! Με οδηγό τα δεδομένα του Transfermarkt, εντοπίσαμε τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή δτο φράγμα των 500.000 ευρώ σε αξία. Το αποτέλεσμα; 22 ποδοσφαιριστές συνθέτουν αυτό το κλειστό κλαμπ!

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ιωάννης Πίττας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2,5 εκατομμύρια, ακολουθούμενος από τον Λοΐζο Λοΐζου του Ερυθρού Αστέρας (2,2 εκατ.) και τον Στέλιο Ανδρέου (2 εκατ.), ο οποίος την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται δανεικός στην Εστορίλ από τη Βίντζεφ Λοτζ.

Έπεται ο Έκτωρ Κυπριανού της Γουότφορντ. Η αξία του 25χρονου Κύπριου διεθνούς άσου είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με 200 χιλιάδες ευρώ λιγότερες ακολουθεί ο Γρηγόρης Κάστανος και με 300 χιλιάδες ο Ιωάννης Κωστή.

Οι πρώτοι… εντός συνόρων

Εντός συνόρων, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Άρη (1,2 εκατ.) και ο Νικόλας Παναγιώτου της Ομόνοιας (1 εκατ.) είναι οι μοναδικοί που αγωνίζονται στη Cyprus League by Stoiximan και έχουν επτάψηφιο νούμερο αξίας, αποτελώντας τα πιο ακριβά εγχώρια περιουσιακά στοιχεία.

Οι δύο νεαρότεροι

Ελπιδοφόρο είναι το μήνυμα που έρχεται από τα νιάτα. Ο μικρότερος της παρέας με αξία άνω των 500.000 εκατομμυρίων ευρώ είναι ο  Παναγιώτης Ανδρέου της Ομόνοιας. Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή αξία του 20χρονου άσου είναι 600.000 ευρώ, ενώ ο 22χρονος Νικόλας Κούτσακος κοστολογείται με 750.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κλαμπ των παικτών με αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Οι Κύπριοι της Cyprus League by Stoiximan και εκείνοι που αγωνίζονται στο εξωτερικό, μοιράζονται τη λίστα με 11 εκπρόσωπους.

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