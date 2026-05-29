Ανακοίνωση ΑΠΟΕΛ: Καταρχήν συμφωνία με επενδυτικό σχήμα!

Έγινε... επίσημο στον ΑΠΟΕΛ ο οποίος ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία του με επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κ. Σάββας Λιασής

Αναλυτικά η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων: 

Ανακοίνωση Συμβουλευτικής επιτροπής, εταιρείας και Σωματείου ΑΠΟΕΛ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνουν ότι, μετά από περίπου δύο μήνες εντατικών διαβουλεύσεων, έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο κ. Σάββας Λιασής στη βάση περιγράμματος που κατέθεσε σήμερα.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ και ανοίγει τον δρόμο μιας νέας εποχής, για τον μεγαλύτερο και πιο ιστορικό Σύλλογο της Κύπρου.

Το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας θα παρουσιαστεί στις προσεχείς Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και του Σωματείου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένων της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA. Στις Γενικές Συνελεύσεις θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας.

Το κοινό όραμα όλων των πλευρών είναι ξεκάθαρο: διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση του ΑΠΟΕΛ και οικοδομούνται οι βάσεις για μια ισχυρή, πρωταγωνιστική ομάδα που θα επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου και στις ευρωπαϊκές διακρίσεις, ως αρμόζει στην ιστορία, τις κατακτήσεις, το μέγεθος και τον κόσμο του.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου: Απόλλων - Πάφος (οι 11άδες)

