ΦΩΤΟ: Το insta story του Λιασή δευτερόλεπτα πριν την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ!

Ο ΑΠΟΕΛ νωρίτερα, ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία του με το Σάββα Λιασή ο οποίος ηγείται του γκρουπ που θέλει να επενδύσει στην ομάδα.

Ο Κύπριος επιχειρηματίας, λίγο πριν την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων πάντως, πρόλαβε και ανέβασε την πιο κάτω φωτογραφία στην σελίδα του στα ΜΚΔ.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία μεγάλη μέρα για τον ΑΠΟΕΛ καθώς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και η προηγούμενη, αλλά και η νυν διοίκηση, έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί ένας επενδυτής για να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα.