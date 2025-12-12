Πάει σε έφεση η ΑΕΛ, κάνει αίτημα στην ΚΟΠ για την επιστολή και καλεί σε αυτοσυγκράτηση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αντίδραση στις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή, η επιστολή από το Αρχηγείο Αστυνομίας που κυκλοφορεί και το κάλεσμα της ΑΕΛ στον κόσμο της

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε έφεση για την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή να την τιμωρήσει με ποινή Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών κι απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων (δείτε εδώ την απόφαση).

Η ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει ότι η πρόσφατη απόφαση του Αθλητικού Δικαστή θα εφεσιβληθεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ. Το νομικό τμήμα του Σωματείου μας εργάζεται εντατικά για την πλήρη και τεκμηριωμένη προετοιμασία της έφεσης, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Παράλληλα, η ΑΕΛ ενημερώνει ότι, κατόπιν δημοσιευμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει απευθύνει επίσημο αίτημα προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την άμεση κοινοποίηση της επιστολής η οποία φέρεται να έχει αποσταλεί από το Αρχηγείο Αστυνομίας προς την Ομοσπονδία μετά την ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕΛ-Απόλλων και μέσα από την οποία φέρεται να ζητείται η παραδειγματική τιμωρία των δύο Σωματείων βάσει συγκεκριμένων άρθρων των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Το Σωματείο μας θεωρεί ότι οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την ΑΕΛ και εμπίπτει στην αρμοδιότητα θεσμικών οργάνων οφείλει να γνωστοποιείται εγκαίρως, στη βάση των αρχών διαφάνειας και ορθής διοικητικής πρακτικής.

Τέλος, η ΑΕΛ καλεί το φίλαθλο κοινό της ομάδας να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ηρεμίας και της ενότητας. Την ερχόμενη Κυριακή στις 16:00, στο ΓΣΠ, η ομάδα μας δίνει έναν σημαντικό και απαιτητικό αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Η μαζική και έντονη παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη, ούτως ώστε να στηρίξουμε τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία στην προσπάθεια τους για να φτάσουν σε ακόμη μια νίκη».

