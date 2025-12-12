Σλοτ: «Θα έχω μια συζήτηση με τον Σαλάχ και θα αποφασίσω»

Παραμένει μέγα θέμα στη Λίβερπουλ το μέλλον του Σαλάχ. Ο Άρνε Σλοτ δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων ενόψει του αγώνα της με την Μπράιτον και εάν σκοπεύει να τον συμπεριλάβει στην αποστολή του ματς.

Ο Ολλανδός επεσήμανε ότι θα εξαρτηθεί αυτό από τη συζήτηση που θα έχει μαζί του.

«Αυτό που χρειάζομαι είναι μια συζήτηση μαζί του και την επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο θα πρέπει να είναι μαζί του και όχι εδώ μέσα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα που μπορώ να πω. Μιλάω μαζί του σήμερα και το αποτέλεσμα θα καθορίσει πώς θα είναι τα πράγματα αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.

Πηγή: sport-fm.gr