Bάζει... χέρι στα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια η Κύπρος!

Οι ευρωπαϊκές πορείες των κυπριακών ομάδων που συνεχίζουν στην Ευρώπη και όπως όλα δείχνουν ενδεχομένως οι πλείστες να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά το τέλος της League Phase, δημιουργούν ευχάριστη προοπτική όσον αφορά την προσπάθεια για εξασφάλιση πέντε ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Μετά τη νίκη της Ομόνοιας επί της Ραπίντ (0-1) και την εκτός έδρας ισοπαλία της ΑΕΚ (1-1) με τη Χάκεν, η Κύπρος βρίσκεται στην 16ή θέση της σχετικής βαθμολογίας έχοντας 33.537 βαθμούς, ελάχιστα πίσω από την 15η Ελβετία που έχει 33.700 βαθμούς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν η ΑΕΚ δεν δεχόταν το βράδυ της Πέμπτης την ισοφάριση στο 90+4' και καρπωνόταν τους βαθμούς της νίκης και κατ' επακόλουθο και η χώρα μας γενικότερα, τότε από ψες το βράδυ η Κύπρος θα ήταν στην προνομιούχο θέση.

Εφόσον σκαρφαλώσει στη 15η θέση, τότε τη σεζόν 2027-28 θα υπάρχει συμμετοχή πέντε κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με δυο ομάδες να αρχίζουν από το Champions και συγκεκριμένα ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο κυπελλούχος θα αρχίζει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Εuropa League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στη 3η και 4η θέση θα παίζουν στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Η συνέχεια

Μάλιστα, οι πιθανότητες για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος είναι τεράστιες, με βάση το γεγονός ότι είναι αρκετά πιθανό το σενάριο ΑΕΚ (10η) και Ομόνοια (15η) να βρίσκονται στο τέλος της League Phase του Conference League στις θέσεις που παίρνουν εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ τις δικές της πιθανότητες έχει και η Πάφος FC που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός 24άδας της League Phase του Champions League (26η).

Όσον αφορά στην αντίπαλό μας, αυτή που κατέχει δηλαδή μέχρις στιγμής την 15ή θέση, Ελβετία, έχει επίσης προοπτική να έχει εκπρόσωπο ή εκπροσώπους στη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αυτή τη στιγμή η Λωζάνη είναι στη 16η θέση του Conference League, ενώ η Γιούνγκ Μπόις είναι 21ή στο Europa League και η Βασιλεία δυο θέσεις κάτω από τις προνομιούχες θέσεις (26η), έχοντας βαθμολογικές πιθανότητες να συνεχίσει.

Όσον αφορά στην Αυστρία (σ.σ. 17η με 32.850), δυσκολεύουν για την ίδια τα πράγματα αφού και οι τρεις ομάδες της φεύγουν από την Ευρώπη. Η Ραπίντ Βιέννης δέχθηκε από την Ομόνοια την πέμπτη ήττα της στη διοργάνωση και παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση (36η) στο Conference League, ενώ Στουρμ Γκρατς και Σάλτσμπουργκ στο Europa League είναι εκτός 24άδας, όντας στη 29η και 31η αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι η Κύπρος με κάθε νίκη των ομάδων παίρνει 500 βαθμούς και 250 βαθμούς για ισοπαλία. Οι αντίπαλοί της εξασφαλίζουν 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα, αφού είχαν ξεκινήσει με πέντε ομάδες τη χρονιά, ενώ η χώρα μας με τέσσερις.