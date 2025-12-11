H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή
Οι δυο ομαδες ισοβαθμούν, ακολουθώντας ΑΕΚ και Ομόνοια
Η ΑΕΛ στο αποψινό ντέρμπι του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal νίκησε εκτός έδρας με 5-4 τον ΑΠΟΕΛ και τον έπιασε στους 24 βαθμούς.
Η σημερινή (11/12) ήταν η πρώτη φετινή ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στον συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο 40ο λεπτό με γκολ του Παναγιώτη Σκαρπάρη.
Στο άλλο παιχνίδι της Πέμπτης η Αραράτ νίκησε με 4-1 την Αθηαίνου AC και έφτασε στους 20 βαθμούς.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 10.12.2025
Ομόνοια Λευκωσίας - Skylink ΑΕΚ 4-3
Απόλλων - Ελπίδα Αστρομερίτη 4-1
Πέμπτη 11.12.2025
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 4-5
Αραράτ - Αθηαίνου AC 4-1
Παρασκευή 12.12.2025
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - ΕΝ Λατσιών
Στη βαθμολογία προηγούνται με 25 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια και ακολουθούν με 24 βαθμούς ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.