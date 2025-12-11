H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

Η ΑΕΛ στο αποψινό ντέρμπι του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal νίκησε εκτός έδρας με 5-4 τον ΑΠΟΕΛ και τον έπιασε στους 24 βαθμούς.

Η σημερινή (11/12) ήταν η πρώτη φετινή ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στον συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο 40ο λεπτό με γκολ του Παναγιώτη Σκαρπάρη.

Στο άλλο παιχνίδι της Πέμπτης η Αραράτ νίκησε με 4-1 την Αθηαίνου AC και έφτασε στους 20 βαθμούς.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 10.12.2025

Ομόνοια Λευκωσίας - Skylink ΑΕΚ 4-3

Απόλλων - Ελπίδα Αστρομερίτη 4-1

Πέμπτη 11.12.2025

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 4-5

Αραράτ - Αθηαίνου AC 4-1

Παρασκευή 12.12.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - ΕΝ Λατσιών

Στη βαθμολογία προηγούνται με 25 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια και ακολουθούν με 24 βαθμούς ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.