ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

Οι δυο ομαδες ισοβαθμούν, ακολουθώντας ΑΕΚ και Ομόνοια

Η ΑΕΛ στο αποψινό ντέρμπι του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal νίκησε εκτός έδρας με 5-4 τον ΑΠΟΕΛ και τον έπιασε στους 24 βαθμούς.

Η σημερινή (11/12) ήταν η πρώτη φετινή ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στον συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο 40ο λεπτό με γκολ του Παναγιώτη Σκαρπάρη.

Στο άλλο παιχνίδι της Πέμπτης η Αραράτ νίκησε με 4-1 την Αθηαίνου AC και έφτασε στους 20 βαθμούς.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 10.12.2025 

Ομόνοια Λευκωσίας - Skylink ΑΕΚ 4-3

Απόλλων - Ελπίδα Αστρομερίτη 4-1

Πέμπτη 11.12.2025

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 4-5

Αραράτ - Αθηαίνου AC 4-1

Παρασκευή 12.12.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - ΕΝ Λατσιών

Στη βαθμολογία προηγούνται με 25 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια και ακολουθούν με 24 βαθμούς ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ. 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πράσινος... εξοπλισμός για το κρύο στον πάγκο της Ομόνοιας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

Φούτσαλ

|

Category image

Πάλι αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Να εκτιμήσουμε τι έχουμε καταφέρει μέχρις στιγμής»

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε 133.000, έχασε για λίγα δευτερόλεπτα άλλες 267

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Το... πικρό τέλος της ΑΕΚ στη Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε βαθμό στο 90΄ ο ΠΑΟΚ στο 3-3 με τη Λουντογκόρετς!

Ελλάδα

|

Category image

Στα 450… φεύγα χάλασε το σερί της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα και κάνει... κουμάντο για μία θέση στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Όχι έτσι… Λύγισε στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ, αλλά έφυγε αήττητη από τη Σουηδία!

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τον Μιραμόν και... σώμα του πρώην Ομονοιάτη Ελάντερ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέρει να το χειρίζεται...

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ελάντερ πάλι απέναντι σε κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη