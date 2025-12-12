«Ο Ολυμπιακός πιέζει τη Λάτσιο για να αποκτήσει τον Μανδά»

Με το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι να πλησιάζει, η μεταγραφολογία φουντώνει όλο και περισσότερο και συνεχώς νέα ονόματα κάνουν την εμφάνιση τους.

Ο Χρήστος Μανδάς αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα, καθώς σύμφωνα με την Repubblica ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας έχει χάσει τη θέση του στην 11άδα της Λάτσιο και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με στόχο να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Αυτό φαίνεται πως θέλει να εκμεταλλευτεί και ο Ολυμπιακός που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Ρωμαίους για να αποσπάσει την υπογραφή του 24χρονου κίπερ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και για ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές της Λάτσιο και συγκεκριμένα τους τον 26χρονο αριστερό μπακ, Λούκα Πελεγκρίνι, τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ, Τιγιάνι Νόσλιν και τον 24χρονο αμυντικό μέσο, Νικολό Ροβέλα.

