Αυτοί θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τριπόντων του ECOMMBX All Star Game 2025!

Οι Πέτρος Παπαμιχαήλ (ΑΠΟΕΛ) και Walter Whyte (ΑΠΟΕΛ) από την ECOMMBX Basket League και οι Άνθια Παπαδούρη (Cowin AEΛ) και Valerie Huerta (Αναγέννηση Γερμασόγειας) από το Πρωτάθλημα Γυναικών, είναι οι τέσσερις καλαθοσφαιριστές/στριες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό τριπόντων του ECOMMX All Star Game 2025, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 16:00 στην κλειστή αίθουσα «Ελευθερία».

Η επιλογή των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, προέκυψε μέσα από κριτήρια που τέθηκαν από την οργανωτική επιτροπή και αφορούσαν το ποσοστό ευστοχίας από τα 6.75μ., σε συνάρτηση με μίνιμουμ αριθμό προσπαθειών σουτ τριών πόντων ανά αγώνα.

Τα εισιτήρια του ECOMMBX All Star Game 2025 είναι διαθέσιμα στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Ο περσινός νικητής Νίκος Στυλιανού, ο οποίος είχε κερδίσει τον διαγωνισμό και το 2022, είχε προσκληθεί να συμμετάσχει ως κάτοχος του τίτλου, όμως κάποιες ενοχλήσεις που νιώθει, θα τον κρατήσουν εκτός δράσης για τις επόμενες μέρες και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει φέτος την τρίτη του νίκη, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ προηγουμένως άλλος παίκτης. Στις δύο νίκες στο διαγωνισμό τριπόντων είναι και ο 42χρονος σήμερα Σέρβος Βούκασιν Μάντιτς, ο οποίος κέρδισε το 2011 με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και το 2012 ως παίκτης της ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου.

Από μία νίκη στο διαγωνισμό τριπόντων του κυπριακού All Star Game, έχουν οι Tyler Laser (2013, ΑΕΚ), Thaddus McFadden (2014, ΑΕΚ), Evan Smotrycz (2015, Κεραυνός), Άρης Κορωνίδης (2016, Κεραυνός), Ανδρέας Σιζόπουλος (2017, ΑΕΚ), Mike Balogun (2018, ΕΝΠ), Jordin Williams (2019, ΕΝΠ) και Sara Dickey (2023, ΑΕΛ).

Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τριπόντων του 2025, ο Walter Whyte του ΑΠΟΕΛ έχει ποσοστό 47,4%, με 18 εύστοχα τρίποντα σε 38 σουτ, σε 7 ματς. Ο συμπαίκτης του στους γαλαζοκίτρινους, Πέτρος Παπαμιχαήλ, έχει 46,2%, με 24/52 σε 9 ματς. Η Valerie Huerta της Αναγέννησης Γερμασόγειας έχει 40,5% (15/37) σε 7 ματς και η Άνθια Παπαδούρη έχει 39,4% (13/33) σε 6 ματς.

Πέραν από τον διαγωνισμό τριπόντων, οι χιλιάδες φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του κυπριακού μπάσκετ, το ECOMMBX All Star Game 2025, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα, να απολαύσουν τους εντυπωσιακούς Crazy Dunkers, και να δουν από κοντά τους 32 All Stars του 2025.

