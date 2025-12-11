«Καμπάνα» σε Λεμεσιανούς - Κλείσιμο έδρας και απαγόρευση μετακίνησης!

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 5΄ λεπτό), άναψε φωτιά και έκαψε κασκόλ της φιλοξενούμενης ομάδας, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) και ρίψη στο αγωνιστικό χώρο επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

(ε) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα με στόχο τους οπαδούς και τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο τον 4ο διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/30.11.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, κροτίδες , καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) και ρίψη στο αγωνιστικό χώρο επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

(δ) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας για 5.30 λεπτά στο 48 λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στα λεπτά 9΄, 26΄, 50΄ και 56΄), άναψαν φωτιά και έκαψαν κασκόλ της φιλοξενούσας ομάδας, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της στο αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του β ημιχρόνου με στόχο τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(η) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση:

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/30.11.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου: